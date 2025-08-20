Bővült az északi parti kínálat: Tihany új szabadstrandot kapott

Tihany új szabadstranddal bővült idén nyáron: a Partkert ingyenes belépést, street food ételeket, koktélokat és csütörtöktől szombatig élő zenés programokat kínál a látogatóknak. A hely a MÚOSZ Üdülő Strandfürdő és a Somosi strand közötti partszakaszon található, amely korábban vélhetően a régi újságíró üdülőhöz tartozott – írta a welovebalaton.hu.

Koktéllal és élő zenével várja a látogatókat Tihany legújabb szabadstrandja, a Partkert.

Tihany új szabadstrandja mindennap más hangulatot kínál

A strand területén öltözőszekrény és mosdó is a látogatók rendelkezésére áll, a fürdőzéshez pedig vízimentő szolgálat biztosít biztonságot. A fürdés naponta 10 és 18 óra között engedélyezett, ekkor kutyát még nem lehet a területre bevinni. 18 óra után azonban a szabályok változnak: a csobbanásnak vége, de a négylábúak szabadon beléphetnek, így az esti órákban a hely „kutyás Balaton-partként” működik.

Az üzemeltetők a közösségi oldalukon hangsúlyozták: vendégeik biztonsága érdekében csak a vízimentő szolgálat ideje alatt engedélyezik a fürdést, ezért 18 órakor lezárják a vízhasználatot, és onnantól a gasztronómia, a borok, a koktélok, valamint a kutyás hangulat kerül előtérbe.

Az élő zenei programok augusztus 30-ig folytatódnak, és a hely eddigi értékelései szinte mindenhol pozitívak. A fellépések főleg akusztikus koncertekből állnak, de DJ-bulikra is volt már példa.

A Partkert elérhető tömegközlekedéssel is: az Újságíró üdülő nevű buszmegállónál kell leszállni.