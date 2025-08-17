A tihanyi visszhang – egy eltűnt csoda története

Kevés balatoni látványosság tudott akkora hírnévre szert tenni, mint a tihanyi visszhang. Évszázadokon át az utazók egyik fő programja volt a kiáltás az tihanyi apátság felé, majd a szavak tiszta, messziről érkező visszhangjának meghallgatása. A régi útikönyvek szerint a tihanyi visszhang akár 16 szótagot is visszaadott és nem csupán magyar, hanem külföldi beszámolókban is gyakran emlegették a Balaton három fő nevezetessége között: az apátság, a kecskekörmök és a visszhang. A legendák szerint a visszhang és a kecskeköröm is egy szomorúságában is gyönyörű szerelmi történethez kapcsolódik.

A hajdani Tihanyi visszhang legendás élmény volt a Balatonnál 1935-ben, jól láthatóan kisebb fákkal

Fotó: Fortepan/Flanek-Falvay-Kováts

Tihany – a régi idők csodája

A 19. század végéig a visszhang tökéletesen működött. A kilátó és az apátság közötti terület teljesen szabad volt: nem álltak ott házak, és fák sem akadályozták a hang terjedését. A templom kőfala pedig kiválóan verte vissza a hanghullámokat. Korabeli metszeteken jól látható a kopár domboldal, amely akadálytalanul vezette a hangot a templom felé, majd onnan vissza a kiáltóhoz. Nem volt ritka, hogy a kíváncsi látogatók tréfás mondatokat, rigmusokat kiabáltak, sőt, egyes források szerint egyesek még szerelmi vallomásokat is így „küldtek vissza” önmaguknak.

A kilátó és az apátság közötti területet fokozatosan beépítették: először kisebb parasztházak, később nagyobb villák jelentek meg. Ennél is jelentősebb hatása volt azonban a templom mellett kialakított parkosításnak. Az apátság elzárt területén ültetett fák az évtizedek során megnőttek, lombjuk pedig fokozatosan elnyelte a hangot. A valaha legendásan erős visszhang egyre gyengült. Időről időre felröppentek hírek a visszatéréséről.

Egy régi újságcikk például arról számolt be, hogy egy különleges alpesi tetős ház bontása után a hang újra „akadálytalanul” verődik vissza, nagy örömet okozva a turistáknak. A hír gyorsan bejárta az országot, vidéki lapok is átvették, és sokan reménykedtek a régi élmény visszatérésében. A valóság azonban kiábrándító volt: semmilyen bontás nem történt, a visszhang pedig nem erősödött meg újra.