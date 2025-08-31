augusztus 31., vasárnap

Adóemelés

52 perce

Az ipari dolgozók is rosszul járnának a Tisza-csomaggal

Címkék#Tisza-adó#átlagbér#megszorítások#teher

Korábban beszámoltunk már arról, hogy kormányra kerülés esetén az egészségügyi dolgozókat milyen mértékben sújtaná a Tisza Párt adóterve. Eszerint éves szinten közel 300 ezer forintos plusz szja-terhet jelentene az ebben az ágazatban dolgozóknak a Tisza-adó, de a feldolgozóipari munkavállalók sem járnának jól, sőt!

Veol.hu

A napokban nyilvánosságra került dokumentum szerint Magyar Péterék kormányra kerülésük esetén visszatérnének a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz, mely szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. A Tisza-adó évi ötmillió forint jövedelemig meghagyná a jelenlegi 15 százalékos kulcsot, ötmillió és 15 millió között azonban 22 százalékos adókulcsot alkalmazna, míg a 15 millió fölött keresőkre 33 százalékos teher vonatkozna.

Tisza-adó: Megszorításokra készül Magyar Péter és pártja
A Tisza-adó havonta tízezreket venne ki a munkavállalók pénztárcájából
Forrás: boon.hu

A Tisza-adó havonta súlyos tízezrekbe kerülne

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint Veszprém vármegyében a feldolgozóiparban közfoglalkoztatottak nélkül dolgozók átlagos nettó bére 384.947 forint, ami 559.076 forintos bruttó bérnek felel meg.

A veszprémi átlagbér után jelenleg mintegy 105 ezer forint személyi jövedelemadót fizetnek havonta. Az új rendszerben, a 22 százalékos kulcs miatt, ez az összeg közel 120 ezer forintra emelkedne. Ez havi szinten 15-20 ezer forint, éves szinten pedig közel negyed millió forint plusz teher is lehet a munkavállalók számára.

 

