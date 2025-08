Nem kell tízezer lépés: a kutatások szerint már hétezer is elég

Egy, a Lancet Public Health folyóiratban megjelent nemzetközi kutatás szerint már napi hétezer lépés is jelentősen csökkentheti a halálozási kockázatot azokhoz képest, akik naponta csupán kétezer lépést tesznek meg. A vizsgálat eredményei cáfolják azt a régóta elterjedt nézetet, hogy kizárólag a napi tízezer lépés volna az egészség megőrzésének kulcsa – a kutatók szerint ez az elv nem támasztható alá egyértelmű tudományos bizonyítékokkal. A mérsékeltebb célkitűzés, azaz a napi hétezer lépés is komoly egészségügyi előnyökkel járhat, sőt a tanulmány alapján a korai halálozás esélye így is csaknem az ötven százalékára csökkenthető – írja a vg.hu.

A napi tízezer lépés nem feltétlenül szükséges az egészséghez.

A tízezer lépés nem aranyszabály többé

A napi tízezer lépés célkitűzése mára szinte egyet jelent az egészséges életmóddal – pedig valójában nem tudományos alapokon nyugszik. Egy friss kutatás szerint már napi hétezer lépés is komoly egészségügyi előnyökkel járhat, sőt jelentősen csökkenti a halálozás kockázatát azokhoz képest, akik csak napi kétezer lépést tesznek meg.

A jól ismert „tízezer lépés” elv nem orvosi ajánlásból származik, hanem egy 1960-as évekbeli japán reklámkampányból. A Yamasa nevű cég az 1964-es tokiói olimpia környékén hozta létre azt a pedométert, amelynek neve Manpo-kei – szó szerint azt jelentette: „tízezer lépés mérő”. A szám idővel világméretű célkitűzéssé vált, különösen az okostelefonok és fitneszalkalmazások elterjedésével. „A márkázás kétségkívül jól sikerült” – jegyezte meg Ding Ding, a The Lancet Public Health hasábjain megjelent tanulmány vezető szerzője. A napi hétezer lépést megtevők körében 47 százalékkal alacsonyabb volt az összhalálozás, mint azoknál, akik csak kétezer lépést tettek meg. Ez a mozgásmennyiség ráadásul csökkentette a szív- és érrendszeri betegségek, a rák, a cukorbetegség és a demencia kockázatát is. A napi tízezer lépés további előnyt hozott, például a halálozás 48 százalékkal csökkent, a depresszió esélye pedig 14 százalékkal mérséklődött. Ding professzor szerint ugyanakkor nem cél, hogy bárki visszafogja a napi tízezres lépésszámot – de megnyugtató, hogy már hétezer is látványos javulást hozhat.

