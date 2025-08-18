Veszprém új íróklubja, ami összeköti a generációkat?

Palkovics Dana és Nagy Réka, a Tollforgatók íróklub alapítói Veszprémben hívták életre közösségüket, amely az amatőr és félprofesszionális alkotókat segíti. A klub célja, hogy támogató teret biztosítson mindazoknak, akik szeretnék kipróbálni magukat írásban, és közben új hangokkal gazdagítani a város kulturális életét. A találkozókon a kreatív önkifejezés, a szövegek közös megbeszélése és az inspiráció központi szerepet kap.

A veszprémi Íróklub alapítói: Palkovics Dana Alapító-moderátor, marketing és Nagy Réka Andrea Alapító, moderátor

Fotó: Szaszkó Bettina / Tollforgatók / Forrás: Palkovics Dana / Tollforgatók csapata

Tollforgatók sokszínűsége és generációk közötti inspiráció

A közösség jelenleg 15–18 aktív tagot számlál, a legfiatalabb tizenhat éves, a legidősebb pedig nyugdíjas. A generációk közötti párbeszéd különleges színezetet ad a klub működésének: a fiatalok digitális kultúrából merítenek ötleteket, míg az idősebbek élettapasztalata és irodalmi látásmódja mélyebb rétegekkel gazdagítja a szövegeket. A klub szerdánként tartja összejöveteleit a ZUG-ban, felváltva a 12–17 éves és a felnőtt korosztály számára.

A Tollforgatók legutóbbi nagyobb eseménye a Nyári Piknik és kreatív íróverseny volt, amelyet augusztus elején a Nyomda Pizzát! teraszán rendeztek meg. „A helyszínt a hangulata miatt választottuk, az étel és ital pedig kellemes keretet adott a beszélgetéseknek” – mondta Palkovics Dana. A szervezők célja az volt, hogy a versennyel új tagokat vonzzanak be, friss szövegekkel ösztönözzék a közösséget, és jövőbeli együttműködéseknek nyissanak teret.

Fotó: Szaszkó Bettina / Tollforgatók / Forrás: Palkovics Dana / Tollforgatók csapata

Az íróklub nemcsak személyesen, hanem online is aktívan jelen van. Bookstagram- és TikTok-profiljaikon keresztül egyre szélesebb körben ismertetik meg magukat, főként a fiatalabb korosztállyal. „Már nemcsak helyi, hanem országos érdeklődőkhöz is szeretnénk eljutni” – tették hozzá.

A jövőre nézve több tervük is van. „Szeretnénk jövő nyárra megszervezni az első írótáborunkat, ahol a tagok közelebbről is megismerhetik egymást és közösen alkothatnak” – mondta Dana. Réka hozzátette: „A tábor mellett podcastot is szívesen indítanánk, hogy újabb közönséget érjünk el és más felületen is beszélhessünk az irodalomról.”

Fotó: Szaszkó Bettina / Tollforgatók / Forrás: Palkovics Dana / Tollforgatók csapata

Bár workshopokat még nem tartanak, hosszabb távon ebbe az irányba is szeretnének fejlődni. Emellett fontos céljuk, hogy kapcsolatot építsenek kiadók felé. „Ha egy klubtag befejez egy novellát vagy regényt, és szeretné kiadatni, akkor mi segíteni szeretnénk neki az első lépésekben. Ehhez szeretnénk együttműködni például a Librivel vagy a Lírával” – fogalmazott Dana.