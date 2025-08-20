Drámai fordulat a szalonokban: tilos a TPO-tartalmú termékek használata

A 2025. szeptember 1-jétől életbe lépő EU-s és magyar jogszabályok értelmében a TPO nevű vegyületet tartalmazó kozmetikai termékek, így a műkörmös alapanyagok és műszempilla-ragasztók használata és forgalmazása tilos lesz Magyarországon – írta az Origo.

A TPO-tilalom miatt a szalonoknak TPO-mentes termékekre kell váltaniuk.

Fotó: stylecraze.com

TPO-tiltás lép életbe

A Sonline szakmai forrásai szerint a TPO-t tartalmazó alapanyagok tiltása nem teljesen új keletű, korábban már felmerült a korlátozás lehetősége. A váratlan változás az volt, hogy szeptember 1-jétől a használatuk tilos lesz. A meglévő készleteket azonban még fel lehet használni, és a gyártók a raktáron lévő termékeket értékesíthetik, amit az akciók is jeleznek a forgalmazóknál.

A TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) egy fotoiniciátor, amelyet elsősorban géllakkokban, műkörömépítő zselékben és más UV/LED-aktív kozmetikai termékekben használnak. Fő feladata, hogy az UV- vagy LED-fény hatására polimerizációt indítson el, azaz a folyékony zselét kemény, tartós réteggé alakítsa a körmön. A TPO környezeti és biológiai vizsgálatok alapján potenciálisan rákkeltő (karcinogén), mutagén lehet, azaz károsíthatja a genetikai anyagot.