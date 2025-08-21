A szalonoknak szeptembertől minden TPO-terméktől búcsút kell venniük?

Előző cikkünkben megírtuk, hogy a TPO-tartalmú kozmetikai termékeket szeptember 1-jétől tiltólistára teszik. A felmerült kérdésünkre a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ válaszolt, hogy mit tegyenek a szakemberek a még megmaradt termékekkel.

A szalonoknak TPO-mentes termékekre kell váltaniuk a szabályozás szerint.

Illusztráció: Balogh Rebeka

A TPO-tilalom részletei

Az NNGYK megerősítette, hogy a tiltás nemcsak a forgalmazásra, hanem a felhasználásra is vonatkozik. A határidőt követően sem a gyártók, sem a szakmai felhasználók – például műkörmös szalonok – nem dolgozhatnak ezekkel a termékekkel, még akkor sem, ha korábban szerezték be őket.

A döntés oka, hogy a TPO CMR 1A/1B kategóriás anyag, amely potenciálisan rákkeltő, mutagén és a reprodukciót károsító hatású lehet. Az anyag UV- vagy LED-fény hatására aktiválódik, így fennáll a kockázata, hogy a körömlemezen keresztül felszívódik.

Az NNGYK állásfoglalása szerint:

„A kozmetikai rendelet fő célja az emberi egészség védelme, ezért a CMR 1A/1B besorolású anyagok esetében nem biztosított átmeneti időszak; a raktárkészletek további értékesítése vagy felhasználása nem megengedett. A tilalom teljes körű, és a szakmai felhasználókra is maradéktalanul érvényes.”

A teljes körű tiltás új korszakot hoz a műkörömiparban: a jövőben csak biztonságosabb, TPO-mentes formulák kerülhetnek a szakemberek asztalára, miközben a régi készletek végleg háttérbe szorulnak.