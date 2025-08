Tragikusan fiatalon vesztette életét a világhírű színésznő

A Yahoo News és a CaringBridge beszámolója szerint Kelley Mack, eredeti nevén Kelley Klebenow szombaton, szülővárosában, Cincinnatiben hunyt el. Halálát egy agresszív központi idegrendszeri daganat, glióma okozta – írja az origo.hu.

Tragédia – gyászolnak a The Walking Dead rajongók

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Tragédia – 33 éves volt a színésznő

Kelley Mack tragikusan fiatalon hunyt el. Legismertebb szerepe Addy a The Walking Dead 9. évadában volt, de feltűnt a Chicago Med és a 9-1-1 sorozatokban is. Színészi pályafutása alatt 35 szerep és 5 produceri munka fűződik a nevéhez. Alanna Masterson, a The Walking Deadből, így búcsúzott tőle: „Hihetetlen ember volt. Büszke vagyok, hogy együtt játszhattunk.”

