Tragédia: holtan találták meg az eltűnt futót

Az egész futóközösség aggódva követte a Cserépfalu határában zajló szombati terepfutó eseményt. Sajnos tragédia nem kerülte el az esetet, holtan találták meg az eltűnt futót, Spitzmüller Zsoltot, akinek életét már nem lehetett megmenteni – íra a Boon.hu.

A futó keresése Cserépfalu környékén zajlott, a helyszín a tragédia színtere.

Forrás: Lukács Laura / Facebook

Tragédia és részletek az eltűnt futó kereséséről

Az előző cikkünkben írtuk, hogy a futót még szombat óta keresték a verseny szervezői és a rendőrség. Molnár Norbert, a Cserépi Trapp szervezője elmondta, hogy drónokkal, kutyákkal és crossmotorokkal pásztázták a környéket, még a meredélyeket is átvizsgálták. A keresés vasárnap is folytatódott, amit a reggeli esőzés nehezített.

Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy augusztus 17-én, délután 2 óra körül Cserépfalu határában találták meg a futót. Az életét sajnos már nem lehetett megmenteni. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a halál pontos körülményeit azonban még vizsgálják

A pálya egyébként könnyű-közepes nehézségűnek számított, a szervezők több frissítő pontot is felállítottak, és a célban hideg üdítőkkel, dinnyével várták a versenyzőket. Zsolt tapasztalt futó volt, 50 kilométeres távokat is teljesít, és az utolsó fotók alapján a mozgása még nem volt szétesett, amikor 600 méterrel a cél előtt elvesztették.