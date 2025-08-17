augusztus 17., vasárnap

Tragédia: holtan találták meg az eltűnt futót

Az egész versenyzői közösség a Cserépfalu környékén tartott szombati terepfutó esemény után tartotta a lélegzetét. A tragédia elkerülhetetlen volt?

Az egész futóközösség aggódva követte a Cserépfalu határában zajló szombati terepfutó eseményt. Sajnos tragédia nem kerülte el az esetet, holtan találták meg az eltűnt futót, Spitzmüller Zsoltot, akinek életét már nem lehetett megmenteni – íra a Boon.hu.

A futó keresése Cserépfalu környékén zajlott, a helyszín a tragédia színtere.
Tragédia és részletek az eltűnt futó kereséséről

Az előző cikkünkben írtuk, hogy a futót még szombat óta keresték a verseny szervezői és a rendőrség. Molnár Norbert, a Cserépi Trapp szervezője elmondta, hogy drónokkal, kutyákkal és crossmotorokkal pásztázták a környéket, még a meredélyeket is átvizsgálták. A keresés vasárnap is folytatódott, amit a reggeli esőzés nehezített.

Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy augusztus 17-én, délután 2 óra körül Cserépfalu határában találták meg a futót. Az életét sajnos már nem lehetett megmenteni. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a halál pontos körülményeit azonban még vizsgálják

A pálya egyébként könnyű-közepes nehézségűnek számított, a szervezők több frissítő pontot is felállítottak, és a célban hideg üdítőkkel, dinnyével várták a versenyzőket. Zsolt tapasztalt futó volt, 50 kilométeres távokat is teljesít, és az utolsó fotók alapján a mozgása még nem volt szétesett, amikor 600 méterrel a cél előtt elvesztették.

 

 

 

