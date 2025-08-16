Trump-Putyin csúcs után: Zelenszkij és Ukrajna kész a békéért dolgozni +videó

Ahogy arról már beszámoltunk, megtörtént Alaszkában a történelmi találkozó, létrejött a Trump-Putyin csúcs, ami kifejezetten pozitívan zárult. Ahogy azt Robert C. Castel Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadó is elmondta, ez még csak egy hosszú folyamat kezdete, de ami fontos, a béke kérdése nyitva maradt és nem történtek meg a szélsőséges opciók.

Fotó: Jae C. Hong / Forrás: MTI/AP

A Trump-Putyin csúcs után Zelenszkij is megszólalt

A csúcstalálkozó után Donald Trump az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijvel tárgyalt. Többek között erről is beszélgetett a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás, Antallal Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő. A közeljövőben akár egy háromoldalú találkozó is létrejöhet, Amerika, Oroszország és Ukrajna között. Legalábbis erre enged következtetni Zelenszkij tárgyalás után közzétett üzenete.

Az ukrán elnök kiemelte, hogy Ukrajna kész komolyan dolgozni a békéért és és az Orosz-Ukrán háború lezárásáért. Támogatja az amerikai elnök javaslatát is, amely egy háromoldalú találkozó lenne. Hétfőn az Egyesült Államokban találkozik a két elnök. Kiszelly Zoltán kiemelte, hogy a béke még messze van, de kulcsfontosságú volt ez a találkozó. Ezt a kezdeti csúcsot több ilyen is követheti, akár Ukrajna bevonásával is.

Az európai elit érdeke nem feltétlenül a béke

Donald Trump kifejtette, hogy Europában nem minden vezető számára a béke a cél, azt is hangsúlyozta, hogy hosszú ideig is elhúzódhat ez a békefolyamat. Ebből a szempontból az amerikai elnököt picit szorítja az idő, hiszen elnöksége 2029 januárjában lejár. Mindezzel szemben Vlagyimir Putyint nem köti idő semmihez. A szakértők úgy összegezték a történteket, hogy a legfontosabb az, hogy Trump és Putyin tárgyalóasztalhoz ült, amit sokan vártak már.