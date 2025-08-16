augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elemzés

2 órája

Trump-Putyin csúcs után: Zelenszkij és Ukrajna kész a békéért dolgozni +videó

Címkék#Volodimir Zelenszkij#Donald Trump#csúcstalálkozó#Vlagyimir Putyin#béke

Zelenszkij a tárgyalás után meglepő hangnemet ütött meg. A Trump-Putyin csúcs után az amerikai elnök az ukrán elnökkel tárgyalt, majd Európa többi vezetőjével.

Veol.hu

Ahogy arról már beszámoltunk, megtörtént Alaszkában a történelmi találkozó, létrejött a Trump-Putyin csúcs, ami kifejezetten pozitívan zárult. Ahogy azt Robert C. Castel Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadó is elmondta, ez még csak egy hosszú folyamat kezdete, de ami fontos, a béke kérdése nyitva maradt és nem történtek meg a szélsőséges opciók. 

A Trump-Putyin csúcs után Zelenszkij is megszólalt, a békéről beszélt
A Trump-Putyin csúcs után Zelenszkij is megszólalt, a békéről beszélt
Fotó: Jae C. Hong / Forrás: MTI/AP

A Trump-Putyin csúcs után Zelenszkij is megszólalt

A csúcstalálkozó után Donald Trump az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijvel tárgyalt. Többek között erről is beszélgetett a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás, Antallal Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő. A közeljövőben akár egy háromoldalú találkozó is létrejöhet, Amerika, Oroszország és Ukrajna között. Legalábbis erre enged következtetni Zelenszkij tárgyalás után közzétett üzenete.

Az ukrán elnök kiemelte, hogy Ukrajna kész komolyan dolgozni a békéért és és az Orosz-Ukrán háború lezárásáért. Támogatja az amerikai elnök javaslatát is, amely egy háromoldalú találkozó lenne. Hétfőn az Egyesült Államokban találkozik a két elnök. Kiszelly Zoltán kiemelte, hogy a béke még messze van, de kulcsfontosságú volt ez a találkozó. Ezt a kezdeti csúcsot több ilyen is követheti, akár Ukrajna bevonásával is.

Az európai elit érdeke nem feltétlenül a béke

Donald Trump kifejtette, hogy Europában nem minden vezető számára a béke a cél, azt is hangsúlyozta, hogy hosszú ideig is elhúzódhat ez a békefolyamat. Ebből a szempontból az amerikai elnököt picit szorítja az idő, hiszen elnöksége 2029 januárjában lejár. Mindezzel szemben Vlagyimir Putyint nem köti idő semmihez. A szakértők úgy összegezték a történteket, hogy a legfontosabb az, hogy Trump és Putyin tárgyalóasztalhoz ült, amit sokan vártak már.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu