4 milliárdos innováció a Balaton partján: elektronikai és elektrotechnikai képzés indul

Megkezdődtek a Balatonfüreden létrehozandó Tudásközpont előkészületei, amely elektronikával és elektrotechnikával foglalkozó szakképzést kínál – tájékoztatta a projektgazda Siófoki Szakképzési Centrum az MTI-t. Az építkezéshez szükséges tervező kiválasztása már megtörtént, a közbeszerzési eljárások lebonyolítása folyamatban van.

A Tudásközpont oktató gyárként működik majd, valós ipari környezetet modellezve, és a gyakorlati tanulást helyezi előtérbe

Fotó: pexels.com/illusztráció

Tudásközpont: innovatív oktatás a Balaton régióban

A projekt összköltsége mintegy 4 milliárd forint, ebből 1,6–1,7 milliárd forint az épület felépítésére, a fennmaradó rész az eszközpark beszerzésére fordítódik. A Siófoki Szakképzési Centrum közlése szerint a beruházás három–három és fél év alatt valósul meg, az építkezés legkorábban 2026 tavaszának végén kezdődhet meg. A Tudásközpont oktató gyárként működik majd, valós ipari környezetet modellezve, és a gyakorlati tanulást helyezi előtérbe – mondta Szamosi Lóránt kancellár.

A projekt során szálláshelyeket is kialakítanak, hogy a tanulók és gyakornokok a helyszínen maradhassanak. A centrum célja, hogy a tanulók, felnőttek és vállalkozások számára korszerű képzési lehetőséget biztosítson. A Tudásközpont a duális képzés támogatásával modellezi a mérnökök, technikusok és szakmunkások közös munkafolyamatait, ezáltal a szakképzés és felsőoktatás hallgatói egy helyen tanulhatnak és gyakorolhatnak.