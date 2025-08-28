augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balatoni innováció

28 perce

4 milliárdos innováció a Balaton partján: elektronikai és elektrotechnikai képzés indul

Címkék#Tudásközpont#Siófoki Szakképzési Centrum#Balatonfüreden

A beruházás a helyi gazdaságot is erősíti. Balatonfüredre tervezik a régió legmodernebb Tudásközpontját, amely a gyakorlati szakképzésre fókuszál.

Balogh Rebeka

Megkezdődtek a Balatonfüreden létrehozandó Tudásközpont előkészületei, amely elektronikával és elektrotechnikával foglalkozó szakképzést kínál – tájékoztatta a projektgazda Siófoki Szakképzési Centrum az MTI-t. Az építkezéshez szükséges tervező kiválasztása már megtörtént, a közbeszerzési eljárások lebonyolítása folyamatban van.

A Tudásközpont oktató gyárként működik majd, valós ipari környezetet modellezve, és a gyakorlati tanulást helyezi előtérbe
A Tudásközpont oktató gyárként működik majd, valós ipari környezetet modellezve, és a gyakorlati tanulást helyezi előtérbe
Fotó: pexels.com/illusztráció

Tudásközpont: innovatív oktatás a Balaton régióban

A projekt összköltsége mintegy 4 milliárd forint, ebből 1,6–1,7 milliárd forint az épület felépítésére, a fennmaradó rész az eszközpark beszerzésére fordítódik. A Siófoki Szakképzési Centrum közlése szerint a beruházás három–három és fél év alatt valósul meg, az építkezés legkorábban 2026 tavaszának végén kezdődhet meg. A Tudásközpont oktató gyárként működik majd, valós ipari környezetet modellezve, és a gyakorlati tanulást helyezi előtérbe – mondta Szamosi Lóránt kancellár.

A projekt során szálláshelyeket is kialakítanak, hogy a tanulók és gyakornokok a helyszínen maradhassanak. A centrum célja, hogy a tanulók, felnőttek és vállalkozások számára korszerű képzési lehetőséget biztosítson. A Tudásközpont a duális képzés támogatásával modellezi a mérnökök, technikusok és szakmunkások közös munkafolyamatait, ezáltal a szakképzés és felsőoktatás hallgatói egy helyen tanulhatnak és gyakorolhatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu