Csopaki bisztró a legjobbak között

1 órája

Kiderült a titok, ide kell jönni a Balaton legjobb túrógombócáért

A túrógombóc története jóval izgalmasabb annál, mint elsőre gondolnánk: nem egyetlen séf találmánya, hanem évszázados gasztronómiai hagyományok összefonódásából született. Elkészítése nagy odafigyelést kíván, ezért külön büszkeség a Veszprém megyei ínyenceknek, hogy egy csopaki vendéglátóhely előkelő helyen szerepel a toplistán.

Csizi Péter

Kevés desszert képes annyi nosztalgiát ébreszteni, mint a túrógombóc. Puha, morzsás bundájával, édes tejföllel tálalva sokak számára a gyerekkor ízeit idézi, mégis mindig képes megújulni. A Dining Guide TOP100 Étteremkalauz országos toplistát állított össze a legfinomabb túrógombócokról, amelynek élére a budapesti Stand25 Bisztró került. 

Prémium túróval, barna vajas morzsával, gyümölcsragukkal vagy akár könnyített, gluténmentes változatban is készítik a túrógombócot
Kép: illusztráció

Háziasszonyok figyelem, így készül az újragondolt túrógombóc

A győztes bisztró séfje, Szulló Szabina lépésről lépésre elárulta a tökéletes recept titkait: a túrómasszát már előző nap érdemes bekeverni, majd pihentetni a hűtőben. A gombóc ideális mérete 4-5 centiméter, főzésnél pedig fontos a gyöngyöző víz, mert alacsonyabb hőfokon könnyen széteshet. A főzővíz sózása és édesítése ugyancsak kulcsfontosságú, a gombócokat pedig akár fedő alatt, a lében is tarthatjuk a jobb állagért.

Veszprémi vármegyei büszkeség: az északi-part egyik étterme is felkerült a toplistára

A Balaton-felvidék gasztronómiai kínálatának egyik ékköve a csopaki Petrányi Borterasz, amely szintén felkerült a Dining Guide túrógombóc-toplistájára. A hely különlegessége, hogy a Balatonra nyíló panorámát párosítja a modern bisztrókonyha lazaságával és a saját borászat boraival. A túrógombóc itt nem pusztán desszert, hanem egy komplex élmény része: a gondosan elkészített gombóc mellé a vendégek gyakran kapnak szezonális gyümölcsragut vagy könnyű, frissítő kiegészítést, ami kiemeli a fogás játékosságát. A Petrányi Borterasz így nemcsak a gasztronómia, hanem a Balaton-parti életérzés miatt is kihagyhatatlan úti cél.

A TOP10 Túrógombóc 2025 toplista helyezettjei: 

  1. Stand25 Bisztró
  2. Sauska 48, Villány
  3. Avalon Ristorante, Miskolc 
  4. Petrányi Borterasz, Csopak 
  5. A Konyhám Stúdió 365, Fonyód 
  6. IDA Bistro
  7. Sulyom, A Tisza tó tájétterme, Sarud 
  8. Macok Bisztró, Eger
  9. Déryné 
  10. Kismező Étterem

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
