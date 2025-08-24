Tűz ütött ki a golfpálya mellett, négy vízsugárral oltották a lángokat

Augusztus 23-án Balatonudvari külterületén tűzeset történt: a golfpálya közelében mintegy fél hektáron égett a száraz fű és a fenyőerdő aljnövényzete. A tűz gyors terjedését a balatonfüredi és a tomaji tűzoltók négy vízsugárral, összehangoltan igyekeztek megfékezni.

Tűz Balatonudvarinál: több tűzoltó összehangolt munkájával gyorsan eloltották a lángokat

Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság/Facebook

A tűz gyorsan terjedt

A beavatkozás során különösen fontos szerepet játszott a golfpálya dolgozóinak és vezetőségének gyors reakciója. A füstöt és tüzet észlelve azonnal elindították a golfpálya nyugati részén található nagy teljesítményű öntözőrendszert, amely közvetlenül az erdősáv felé irányította a vizet, így segítve a lángok terjedésének megakadályozását. Ez az intézkedés jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a tűz oltása gördülékenyen, biztonságosan zajlódhasson.

Az oltási munkálatok közben a tűzoltók a helyi lakosok és a golfklub támogatására is számíthattak: üdítők, frissítők és minden apró segítség hozzájárult a szakemberek munkájához, akiknek köszönhetően a tűz viszonylag rövid időn belül elfojtható volt.

A Balatonudvari tűzeset ismét ráirányította a figyelmet arra, mennyire fontos a gyors reagálás, az összehangolt mentési munka, valamint a helyi közösségek és létesítmények támogatása az ilyen helyzetekben. A Balatonfüredi és a Badacsonytomaji tűzoltók kiemelték, hogy a koordinált együttműködésnek köszönhetően a tűzeset nem terjedt tovább, és senki sem sérült meg.