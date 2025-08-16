augusztus 16., szombat

Augusztus 20

Két nap, tucatnyi tűzijáték – Ünnepi programok a Balatonnál

Budapest mellett idén is a Balaton lesz az egyik legnépszerűbb helyszín, ahol hatalmas tömegek gyűlnek össze az augusztus 20-i tűzijátékok idején. Ráadásul a tó partján most különleges élmény várja a látogatókat: a tűzijáték-sorozat két egymást követő napon is folytatódik.

A látványosság már 19-én este beindul: Badacsony és Balatonboglár 22 órakor lövi fel a rakétákat az égbe, ezzel megadva az alaphangot a tó körüli ünnepi hangulatnak. A nagy nap, augusztus 20. pedig valódi tűzijáték-maraton lesz. Alsóörs, Balatonfüred, Balatonvilágos és Siófok 22 órakor kezd, míg Balatonberény 21 órától, Balatonföldvár, Balatonkenese, Csopak és Szigliget 21.30-tól, Balatonlelle és Keszthely pedig 21 órakor indítja a fényjátékot. Az idei program egyik legkésőbbi kezdése Balatonszemesre jut: itt 22.30-kor kezdődik a látványos show.

Illusztráció: pexels.com 

Tihany különleges kivétel, hiszen itt már tavaly sem hagyományos tűzijáték volt: a híres apátság falára vetített fényshow váltotta a rakétákat. Dobos József, az Erzsike Fagylaltozó tulajdonosa szerint náluk lehet a legjobban élvezni a látványt. „Az biztos, hogy ilyenkor sokkal több fagyit adunk el. A 16 féle ízből négy cukormentes, a fele tejmentes, és szinte mind gluténmentes, így az érzékenyek is nyugodtan jöhetnek” – mondta. 

A Balatonnál a tűzijáték nemcsak a partról, hanem a vízről is különleges élmény. A Balatoni Hajózási Zrt. kifejezetten tűzijátéknéző hajókat indít, így a látogatók a tó közepéről csodálhatják a fények játékát. A magaslatokról, kilátókból pedig akár több település ünnepi műsora is egyszerre látható.

Idén tehát, aki a Balatonnál tölti az államalapítás ünnepét, kétszer is átélheti a nyár leglátványosabb éjszakáját – és akár hajnalig fagyizhat, sétálhat, vagy csak gyönyörködhet a nyár utolsó nagy tűzijátékaiban.

Íme a teljes lista:

  • Badacsonyban 19-én 22.00 h
  • Balatonbogláron 19-én 22.00 h
  • Alsóörsön 20-án 22.00 h
  • Balatonberényben 20-án 21.00 h
  • Balatonföldváron 20-án 21.30 h
  • Balatonfüreden 20-án 22.00 h
  • Balatonkenesén 20-án 21.30 h
  • Balatonlellén 20-án 21.00 h
  • Balatonszemesen 20-án 22.30 h
  • Balatonvilágoson 20-án 22.00 h
  • Csopakon 20-án 21.30 h
  • Keszthelyen 20-án 21.00 h
  • Siófokon 20-án 22.00 h
  • Szigligeten 20-án 21.30 h

 

 

