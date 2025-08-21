Augusztus 20-a
37 perce
Ünnepi fények a Balaton felett (galéria + videó)
Az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án Balatonfüreden a hagyományos városi programok megkoronázásaként került sor 22 órától a nagyszabású tűzijátékra.
A látványos effektekkel tűzdelt, ünnepi fényvarázslat ezúttal is tömegeket vonzott a városba, akik a Tagore sétányról és környékéről csodálhatták meg a mólóról indított pirotechnikai csodákat.
Ünnepi fények a Balaton felettFotók: Fülöp Ildikó
