Augusztus 20-a

37 perce

Ünnepi fények a Balaton felett (galéria + videó)

Az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án Balatonfüreden a hagyományos városi programok megkoronázásaként került sor 22 órától a nagyszabású tűzijátékra.

Veol.hu

A látványos effektekkel tűzdelt, ünnepi fényvarázslat ezúttal is tömegeket vonzott a városba, akik a Tagore sétányról és környékéről csodálhatták meg a mólóról indított pirotechnikai csodákat.

Ünnepi fények a Balaton felett

Fotók: Fülöp Ildikó

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
