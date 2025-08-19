Fokozottan figyeljünk állatainkra a tűzijátékok idején! – Sokkot kaphatnak a hang- és fényhatástól (+ videó)

augusztus 19., kedd

A szilveszter mellett augusztus 20-án szoktak még fellőni tűzijátékokat, melyek zajhatása ijesztő lehet kutyák és macskák számára, így nagyobb az esélye, hogy elszöknek. A rendőrség minden állattartót arra kér, fokozottan figyeljenek kedvenceikre.

A Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldalára felkerült egy videó, amiben Ficsor Karolina Diána rendőr alezredes, a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetője figyelmeztet, hogy a tűzijátékok ideje alatt figyeljünk kedvenceinkre, óvjuk és védjük őket. 

A tűzijátékok ideje alatt a háziállatok megijedhetnek és megpróbálhatnak elszökni, emiatt biztosítsunk számukra biztonságos helyet
Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

„Ők ösztönlények, ösztönösen cselekszenek. Menekülnek, ha fény- és hanghatás éri őket. Menekülnek a csendbe, ahonnan nem biztos, hogy visszatalálnak, mert elvesznek, vagy baleset éri őket. Felelősek vagyunk kedvenceink épségéért, ezért augusztus 20-án minden figyelmüket szenteljük rájuk. Lehet, hogy neked ez egy fényjáték, de neki az életébe kerülhet" – mondta Ficsor Karolina.

Augusztus 20: programok, forgalomkorlátozás, tűzijátékok

A rendőrség arra figyelmeztet mindenkit, hogy az államalapítás ünnepén több helyen forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra kell számítani, ezért tájékozódjunk az indulás előtt, hogy hol parkolhatunk szabályosan. A rendőrök jelen lesznek augusztus 20-án is, hogy az emberek biztonságban ünnepelhessenek. 

Ovádi Péter kormánybiztos pár tippet is adott egyik videójában, hogy hogyan tudjuk kedvenceinket biztonságban tartani a tűzijátékok ideje alatt. „Alakíts ki egy csendes, biztonságos helyet, ahová háziállatod elvonulhat. A házban vagy garázsban kialakított búvóhely remek választás. Zárd be az ablakokat és ajtókat, húzd el a függönyöket és játssz nyugtató zenét vagy fehér zajt, hogy elnyomja a tűzijáték hangját. Maradj otthon a kedvenceddel és nyugtasd meg. Ha mégis el kell menned, biztosíts neki biztonságos környezetet. A tűzijáték megijesztheti a háziállatokat, emiatt tartsd őket biztonságos helyen. Beszélj az állatorvosoddal és használj nyugtató termékeket, például feromonspray-t vagy -diffúzort. Győződj meg arról, hogy kedvenced bilétája naprakész, és hogy mikrocsippel el van látva, arra az esetre, ha megijedne és elszökne. Az állatorvostól érdeklődhetsz, hogy a mikrocsipbe írt adatok naprakészek-e" – hangzik el a videóban. 

 

