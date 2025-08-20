Sokkot kapott? Így keresd meg! +videó!

Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez szinte elválaszthatatlanul hozzátartozik a látványos tűzijáték. A hangos durranások, fényvillanások és vibrációk sok kutyánál és macskánál pánikreakciót váltanak ki, amely akár szökéshez, sérüléshez vagy hosszabb távú viselkedési zavarokhoz is vezethet. Mutatjuk, hogyan előzd meg és hogyan találd meg, ha mégis elszökött a tüzijáték alatt!

A házikedvencek könnyen sokkot kapnak a hang-és fényhatásoktól a tüzijáték alatt

Fotó: Illusztráció: Medve Zoltán

Tüzijáték: miért félnek ennyire az állatok?

A kutyák és macskák hallása sokkal érzékenyebb, mint az emberé. Egy tűzijáték robbanása elérheti a 140 decibelt is, ami az emberi fülnek is fájdalmas – egy kutya vagy macska számára ez különösen megrázó élmény lehet. A zaj ráadásul kiszámíthatatlanul, változó intenzitással és irányból érkezik, amit az állat nem tud értelmezni, és veszélyként érzékel. Ehhez jönnek még a fényvillanások és a földrezgések, amelyek tovább fokozzák a zavart. Mivel ezek a helyzetek az állat túlélési ösztöneit mozgósítják, ösztönösen menekülni próbálnak – sokszor akár a biztonságos otthonból is.

Hogyan készíthetjük fel kedvencünket az ünnepi tűzijátékra?

A megelőzés kulcsfontosságú.

Érdemes már napokkal előtte felkészülni, különösen, ha tudjuk, hogy a környékünkön is lesz tűzijáték. Zárjuk be az ajtókat, ablakokat, húzzuk be a sötétítőket, és teremtsünk egy nyugodt, biztonságos légkört a lakásban. Hasznos lehet, ha bekapcsolunk nyugtató zenét vagy fehér zajt, amely elfedi a külső hangokat. A kutyát érdemes már a kora esti órákban lemozgatni, pórázon sétáltatni, és az esti események előtt bevinni a lakásba vagy biztonságos helyre. Fontos, hogy a gazdi jelenléte is megnyugtató legyen. Ne hagyjuk őket egyedül, és ha szükséges, biztosítsunk számukra egy elvonuló helyet, például egy letakart ketrecet, kanapéaljat vagy sarkot, ahol biztonságban érezhetik magukat. A rendszeresen használt takaró, játék vagy egy ruhadarabunk is segíthet a megnyugvásban. Léteznek természetes nyugtatók is, mint például feromonos párologtatók (Adaptil, Feliway), vagy állatorvosi konzultáció mellett alkalmazható készítmények, például CBD-olaj. Fontos azonban, hogy gyógyszeres nyugtatást csak állatorvos által javasolt módon alkalmazzunk, mivel egyes szerek paradox módon épp fokozhatják az izgatottságot.

Mi tehetünk, ha mégis elszökik az állat?

Sajnos a tűzijátékos időszakok után mindig megugrik az elveszett állatok száma. A legtöbb esetben a pánik miatt kitörnek a kertből, elszakítják a pórázt vagy valahogy kijutnak az otthonból. Ha megtörténik a baj, az első órák a legkritikusabbak.

Érdemes azonnal kitenni a lakóhely környékére egy-egy illatos ruhadarabot vagy takarót, amin az állat megszokott illatokat érezhet, ez segíthet visszatalálni. Helyezzünk ki vizet és ételt is. Eközben kezdjük meg az aktív keresést, szólítsuk név szerint, de ne üldözzük – a megijedt állat gyakran nem reagál a hívásra sem. Az eltűnés tényét haladéktalanul jelezni kell a helyi állatorvosoknak, menhelyeknek, gyepmesteri telepeknek, illetve a nagyobb elveszett állatokat segítő online platformokon, mint a gazditkeresek.hu vagy allatok.info. Emellett a közösségi médiában működő helyi csoportok – például „Elveszett-talált kutyák/macskák – [városnév]” – is gyors segítséget jelenthetnek. Egy jó minőségű, friss fényképpel ellátott plakát is növeli az esélyeket.

A chip életet menthet, ha regisztrálva van

A kutyák kötelező chippelése nem újdonság, de még mindig sok állat nincs regisztrálva a központi adatbázisban. Hiába találja meg valaki, ha a chip leolvasása után nem jutnak el a tulajdonoshoz. Érdemes ellenőrizni a nyilvántartásban szereplő adatokat (pl. a PetVetData rendszerben), és frissíteni azokat, ha szükséges. Emellett praktikus, ha a nyakörvön is van elérhetőség – ez a leggyorsabb módja annak, hogy visszakerülhessen az állat a gazdájához.