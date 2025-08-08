Ma számoltunk be egy meghatóan különleges szombathelyi lánykérésről, de úgy látszik, a veszprémi megyei tűzoltók sem maradnak le, ha felejthetetlenné akarják tenni a pillanatot.

Ilyen egy romantikus tűzoltó

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Lánykérés tűzoltó módra

A legszebb történeteket mindig az élet írja. Így történt ez Éva és Bence esetében is. Az a bizonyos vízválasztó, hetedik év sokak életébe hoz – általában kevésbé várt vagy szeretett – fordulatot, de nem így történt Szathmáry Éva és szerelme, Szemán Bence tűzoltó őrmester életében. Éppen ellenkezőleg!

„Van egy kétórás munkám, Kicsim! Ja, és lemondtam a pillásodat mára…” – e szavakkal indult el Bence a közös otthonukból egy átlagosnak tűnő kedd délután, hogy aztán életre szóló meglepetéssel térjen vissza. Szathmáry Éva és szerelme, Szemán Bence tűzoltó őrmester 2019 óta alkot egy párt. Az az évi budapesti rendőr- és tűzoltónapon találkoztak először. Bence Pétfürdőn szolgál, Veszprémben élnek.

Egy hónapnyi szervezést követően, augusztus ötödikén rokonaik és barátaik körében megható módon kérte meg kedvese, Éva kezét. A bensőséges leánykérést és Éva „igen”-jét kisfilmben mutatjuk.

A videót az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook oldalán nézheted meg.