Tegnap sem tétlenkedtek a tűzoltók – balesetek, tüzek, bajba jutott gyerek

Sümegen, az Árpád utcában kigyulladt egy személyautó, amelyben egy ember ült, de a tűz észlelésekor időben ki tudott szállni, így nem sérült meg. A helyszínre riasztott önkormányzati és önkéntes tűzoltók rövid idő alatt elfojtották a lángokat, visszahűtötték a járművet, majd megtisztították az úttestet. Dabronyban, a Malom utcában egy traktor kerekénél csaptak fel a lángok, amelyeket a tulajdonos a pápai hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt megpróbált eloltani. Az egység egy vízsugárral biztonságosan visszahűtötte a járművet, és szerencsére itt sem történt személyi sérülés. – írja a veszprem.katasztrofavedelem.hu

A helyszínre riasztott tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megfékezni a tüzeket sérülés nélkül.

Balatonfűzfőn, a Bugyogó Forrás utcában egy személygépkocsi hajtott árokba. A helyi tűzoltók kézi erővel emelték ki a járművet, amely ezt követően folytatni tudta útját. Az eset szerencsére nem járt sérüléssel.

Öskün, a Fő utcában száraz fű gyulladt ki, amely mintegy háromszáz négyzetméteren égett. A pétfürdői hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Ugyancsak Öskün, a Hegyalja utcában összehordott hulladék kapott lángra egy családi ház udvarán, amelynek oltását a tulajdonos már megkezdte, a kiérkező egység pedig befejezte.

Különleges eset történt Tihanyban, ahol egy gyermek a kerékpárjával a Belső-tó kiszáradt medrébe hajtott, és térdig besüppedt az iszapba. A balatonfüredi tűzoltók kúszva közelítették meg, majd a gyereket és a biciklit is biztonságban kihozták a partra. A kisfiúnak nem esett baja, a szüleinek adták át.