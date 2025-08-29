augusztus 29., péntek

Katasztrófavédelem

1 órája

Tegnap sem tétlenkedtek a tűzoltók – balesetek, tüzek, bajba jutott gyerek

Címkék#Tihanyban#Belső-tó#vízsugár#Balatonfűzfőn

Több helyszínen is rendkívüli események történtek tegnap Veszprém vármegyében. Sümegen, Dabronyban, Balatonfűzfőn, Öskün és Tihanyban is tűzoltók avatkoztak be.

Veol.hu

Sümegen, az Árpád utcában kigyulladt egy személyautó, amelyben egy ember ült, de a tűz észlelésekor időben ki tudott szállni, így nem sérült meg. A helyszínre riasztott önkormányzati és önkéntes tűzoltók rövid idő alatt elfojtották a lángokat, visszahűtötték a járművet, majd megtisztították az úttestet. Dabronyban, a Malom utcában egy traktor kerekénél csaptak fel a lángok, amelyeket a tulajdonos a pápai hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt megpróbált eloltani. Az egység egy vízsugárral biztonságosan visszahűtötte a járművet, és szerencsére itt sem történt személyi sérülés. – írja a veszprem.katasztrofavedelem.hu

A helyszínre riasztott tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megfékezni a tüzeket sérülés nélkül. Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook
A helyszínre riasztott tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megfékezni a tüzeket sérülés nélkül.
Forrás: veszprem.katasztrofavedelem.hu

A tűzoltók el oltották a lángokat

Balatonfűzfőn, a Bugyogó Forrás utcában egy személygépkocsi hajtott árokba. A helyi tűzoltók kézi erővel emelték ki a járművet, amely ezt követően folytatni tudta útját. Az eset szerencsére nem járt sérüléssel. 

Öskün, a Fő utcában száraz fű gyulladt ki, amely mintegy háromszáz négyzetméteren égett. A pétfürdői hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Ugyancsak Öskün, a Hegyalja utcában összehordott hulladék kapott lángra egy családi ház udvarán, amelynek oltását a tulajdonos már megkezdte, a kiérkező egység pedig befejezte.

Különleges eset történt Tihanyban, ahol egy gyermek a kerékpárjával a Belső-tó kiszáradt medrébe hajtott, és térdig besüppedt az iszapba. A balatonfüredi tűzoltók kúszva közelítették meg, majd a gyereket és a biciklit is biztonságban kihozták a partra. A kisfiúnak nem esett baja, a szüleinek adták át.

 

