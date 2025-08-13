augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Küzdelem a lángokkal

1 órája

Tűzvész pusztít a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Címkék#tűzvész#katasztrófavédelmi#Adriai-tenger

A népszerű adriai üdülőhelyen váratlan tűzeset robbant ki. A tűzvész súlyos kihívás elé állította a hatóságokat.

Veol.hu

Montenegróban jelenleg súlyos erdőtüzek tombolnak, amelyek elérték a tengerparti területeket, és egyre nagyobb veszélyt jelentenek a népszerű turisztikai régiókra. A tűzvész gyors terjedése miatt a helyi hatóságok és katasztrófavédelmi szolgálatok komoly erőfeszítéseket tesznek a lángok megfékezésére – írja az origo.hu.

A tűzvész gyorsan terjed, veszélyeztetve a környező falvakat és erdőket Fotó: AFP/origo.hu
A tűzvész gyorsan terjed, veszélyeztetve a környező falvakat és erdőket
Fotó: AFP/origo.hu

Tűzvész pusztít a hegyekben

Augusztus közepén jelentősen súlyosbodtak a montenegrói erdőtüzek, amikor a lángok a belföldi hegységi területekről átterjedtek az Adriai-tenger partvidékére. A tüzek elsősorban a Garač-hegy térségében pusztítanak, és már a főváros, Podgorica közelében is égnek. A helyzet nemzetközi összefogást igényel, ezért Szerbia mentőhelikoptereket küldött, hogy segítséget nyújtson a védekezésben és a károk mérséklésében. 

A száraz nyári időjárás és az erős mediterrán szelek tovább nehezítik az oltási munkákat, miközben a lángok egyre inkább veszélyeztetik a népszerű turisztikai desztinációkat és a helyiek biztonságát.

 

