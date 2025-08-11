augusztus 11., hétfő

A Péklány kiakadt: Így pusztul ki az udvariasság a vendéglátásból

A vendéglátásban, legyen szó kávézóról, étteremről vagy akár egy kis pékségről, az udvariasság és a tisztelet mindig is alapvető értéknek számított. Azonban úgy tűnik, hogy az évek múlásával egyre inkább eltűnnek ezek az apró, de annál fontosabb gesztusok. Egy pékség Facebook-bejegyzése remekül illusztrálja, hogyan változik visszafelé a kommunikáció a vásárlók és az eladók között, miközben a humor segítségével mégis elviselhető marad a helyzet.

Veol.hu

A bejegyzés szerzője, a Péklány, azaz Zeliska Orsolya nyolcévnyi tapasztalatot oszt meg velünk a pult másik oldaláról, miközben bemutatja, hogyan változott meg az évek során a vevők viselkedése. A hangvétel könnyed, szellemes, ugyanakkor elgondolkodtató. Az olvasóban felmerülhet a kérdés, hogy mikor lett menő az udvariasság teljes hiánya?

Fotó: Facebook/Péklány

Az udvariasság (azon belül a köszönés) egyre jobban kikopik a vendéglátásból

2018-ban még a legkisebb udvariasság is megvolt: a pék köszönt, a vásárló viszonozta. „Szia” – hangzott a válasz, ami ugyan tegező, de mégis legalább volt valami köszönés. A következő évben már megjelent az első apró zavar: „Szia, egy kenyér lesz.” A „lesz” szó használata ugyan ártatlan, de a pék számára már ez is furcsa, hiszen nem magától készül a kenyér. 

Mi a pékségben: Jó napot kívánok!/Üdvözlöm!/Tiszteletem! 
Vásárló: Szia, egy kenyér lesz. 
Gondolataim: Lesz? Mi az hogy lesz? Magától nem lesz... 

2020-ra a helyzet egyre komolyabbra fordult, amikor már igazolványokat kellett ellenőrizni a koronavírus miatt, és az emberek már nemcsak udvariatlanok voltak, hanem fenntartásokkal és bizalmatlanul is viselkedtek. A pék gondolatai erre: „Álmomban sem gondoltam, hogy egyszer igazolványokat kell majd ellenőrizni, embereket kell utasítani.”

2021-ben a Covid-oltások kérdése került elő, ami tovább nehezítette a vendég-eladó kapcsolatot: „Be vagytok oltva? Ugye nem vagytok beoltva?” – tette fel a kérdést egy vásárló, amire a péklány csak értetlenül tudott reagálni: „Mi vaaaan? Mi közöd van hozzá?”

2022-ben már az árakról is érkeztek megjegyzések, a vásárlók nem értették, miért drágult a kakaós csiga. „Ó Istenem, ha tudná, hogy az áremelésünk nem fedezi a költségnövekedést…” – gondolta a pék, aki inkább nem magyarázott.

2023-ban tovább romlott a helyzet, amikor már az udvariasság teljes hiánya tűnt fel: „Lenne két kakaós csiga.” A „lenne” kifejezés, amely az udvariasság halvány jele lehetne, a pék számára inkább negatív csengésű, mintha nem biztos, hogy lesz a termékből.

2024-ben a kommunikáció teljesen megváltozott: a vásárló már nem is szólt közvetlenül, inkább „utasított”: „Mondom, mi van a pultban! Aranygaluska csiga, pisztáciás croissant… Adjál két aranygaluska csigát!” A pék csak nézett, hogy ez most hozzá szól vagy sem.

2025-re pedig minden eltűnt, ami az emberi kapcsolatból megmaradt: „Egy rozskenyér, két kakaós csiga.” Sem köszönés, sem kérés, sem mosoly, sem udvariasság. Csak egy egyszerű utasítás, amit nehéz elfogadni nap mint nap.

Ez a rövid, humorral átszőtt „évkönyv” nemcsak a pékség mindennapjait mutatja be, hanem egy társadalmi jelenségre is rávilágít: hogyan foszlik szét a tisztelet és az udvariasság szála a mindennapi kommunikációban, különösen a szolgáltatóiparban.

Persze, a Péklány is hozzáteszi: „Persze, akinek nem inge, ne vegye magára! Minden köszönésért, kérésért, mosolyért hálásak vagyunk.” Mert egy kis kedvesség, udvariasság ma is sokat számít, és sosem megy ki a divatból.

 

