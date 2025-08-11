A Péklány kiakadt: Így pusztul ki az udvariasság a vendéglátásból

A bejegyzés szerzője, a Péklány, azaz Zeliska Orsolya nyolcévnyi tapasztalatot oszt meg velünk a pult másik oldaláról, miközben bemutatja, hogyan változott meg az évek során a vevők viselkedése. A hangvétel könnyed, szellemes, ugyanakkor elgondolkodtató. Az olvasóban felmerülhet a kérdés, hogy mikor lett menő az udvariasság teljes hiánya?

Az udvariasság (azon belül a köszönés) egyre jobban kikopik a vendéglátásból

Fotó: Facebook/Péklány

2018-ban még a legkisebb udvariasság is megvolt: a pék köszönt, a vásárló viszonozta. „Szia” – hangzott a válasz, ami ugyan tegező, de mégis legalább volt valami köszönés. A következő évben már megjelent az első apró zavar: „Szia, egy kenyér lesz.” A „lesz” szó használata ugyan ártatlan, de a pék számára már ez is furcsa, hiszen nem magától készül a kenyér.

Mi a pékségben: Jó napot kívánok!/Üdvözlöm!/Tiszteletem!

Vásárló: Szia, egy kenyér lesz.

Gondolataim: Lesz? Mi az hogy lesz? Magától nem lesz...

2020-ra a helyzet egyre komolyabbra fordult, amikor már igazolványokat kellett ellenőrizni a koronavírus miatt, és az emberek már nemcsak udvariatlanok voltak, hanem fenntartásokkal és bizalmatlanul is viselkedtek. A pék gondolatai erre: „Álmomban sem gondoltam, hogy egyszer igazolványokat kell majd ellenőrizni, embereket kell utasítani.”

2021-ben a Covid-oltások kérdése került elő, ami tovább nehezítette a vendég-eladó kapcsolatot: „Be vagytok oltva? Ugye nem vagytok beoltva?” – tette fel a kérdést egy vásárló, amire a péklány csak értetlenül tudott reagálni: „Mi vaaaan? Mi közöd van hozzá?”