Faluriport

51 perce

Ugod új korszak küszöbén – Interjú Szőke Zoltán polgármesterrel

Címkék#Szőke Zoltán#Ugod#polgármester#élet

Ugod, a Veszprém vármegyei község 6279 hektáros területével a térség egyik legnagyobb települése. A Kisalföld és a Bakony találkozásánál fekvő falu gazdag történelmi múlttal és pezsgő közösségi élettel büszkélkedhet. Ugod 2024-ben új korszakba lépett, amikor a helyiek Szőke Zoltánt választották meg polgármesternek.

Haraszti Gábor

Szőke Zoltán 1998-ban költözött Ugodra. A helyi sportéletben való aktív részvétele segítette beilleszkedését, és hamar otthonra talált a közösségben.

Ugod település új polgármesterrel lépne a fejlődés útjára
Szőke Zoltán, Ugod polgármestere tíz hónapja vezeti a települést
Fotó: Haraszti Gábor

Ugod sok kiaknázatlan lehetőséggel rendelkezik

2010-től önkormányzati képviselőként, majd 2019-től alpolgármesterként dolgozott a településért. A polgármesteri posztra való indulását a helyiek biztatása ösztönözte:

– Több éve biztattak már, hogy induljak el jelöltként, de akkor még nem éreztem késznek magam rá. A választások előtti időszakban viszont már közösségek is jelezték támogatásukat – ez adta meg a végső lökést – árulta el.

A választás megnyerése nemcsak örömöt, hanem felelősséget is jelentett:

– Nagyon felemelő érzés volt, boldogsággal töltött el. De az eredmények láttán rögtön tudatosult bennem, milyen sokan bíznak bennem – ez hatalmas felelősség.

Szőke Zoltán 26 év után búcsúzott el korábbi munkahelyétől, hogy teljes állásban vezesse a települést:

– Nagyon nehéz döntés volt, de egy ekkora község már megköveteli a főállású polgármestert. Tíz hónap után csak megerősíteni tudom ezt.

Ugod a térség egyik legnagyobb települése
Forrás: önkormányzat

Az első hónapokban a feladatok feltérképezése és a hivatal működésének megismerése volt a legfontosabb. A településvezetés stabil alapokra építkezhet:

– Ugodot stabil anyagi háttérrel vettük át, és a fejlesztésekkel párhuzamosan szeretnénk megőrizni az anyagi biztonságot is. Ugyanakkor van még hová fejlődnünk. Szerencsére a hivatalban egy őszinte munkaközösség van kialakulóban – sok segítséget kaptam tőlük, amit én is igyekszem viszonozni. A képviselő-testületben is egy hasonlóan összetartó, megbízható közösség kialakítására törekedtem, hiszen ez elengedhetetlen egy település fejlődéséhez. Úgy érzem, jó úton haladunk – nagyon sok támogatást, segítséget, ötletet és bizalmat kapok a testület tagjaitól. Bízom benne, hogy a közös sikerek összekovácsolnak bennünket, és ez Ugod sikerét hozza majd. Én mindig a csapatmunkában hittem, és erre alapozom a céljaink elérését is. Ezért a település minden szegmensében olyan társakat keresek, akikben meg lehet bízni, akik rendelkeznek tudással, tenni akarással, és akik szintén csapatban gondolkodnak. Már vannak kisebb-nagyobb eredményeink is: önerőből kora tavasszal felújítottuk a szőlő utat és az iskolaudvart, a Hősök Napjára pedig egy új emlékművel méltó módon tisztelegtünk hőseink előtt. A posta bezárásának hírére azonnal léptünk, és létrehoztuk a PostaPontot. Az évekig akadozva működő gyógyszertárat idéntől egy új, motivált gyógyszerész vezeti.

A Hősök Napjára új emlékmű készült 
Forrás:  önkormányzat

Fejlesztési tervek: épületek, utak, közösségi terek
A közeljövő tervei között szerepel:

  • az iskola konyhájának tatarozása
  • a közvilágítás korszerűsítése
  • járdafelújítás
  • új játszótér építése
  • parkosítás
  • valamint a temető kerítésének felújítása

– Sajnos az önkormányzati épületek megfelelő karbantartása sokáig elmaradt. Ma már nemcsak a régi, hanem a 10–15 éve felújított épületeken is akad tennivaló - mondta Szőke Zoltán.

A polgármester fontosnak tartja, hogy a fejlesztések ne kizárólag pályázati forrásokra épüljenek:

– Nem szabad mindig csak a pályázatokra várni, a falu jövője rajtunk is múlik. Örömmel mondhatom, hogy sikeresen pályáztunk kamerarendszerre a Versenyképes Járások Programban. Tavasszal jelentkeztünk a Magyar falu program pályázataira külterületi utak fejlesztésére és egy 200 méteres járdaszakasz felújítására is. Ezek elbírálására még várunk. A napokban adtuk be az új pályázatunkat az egyik szolgálati lakás teljes felújítására. Ugod nagy álma, hogy a településhez és az iskolához méltó tornaterme legyen. Harminc éve folyamatosan pályázunk rá. Sokszor már karnyújtásnyira voltunk, de mindig közbejött valami – a gazdasági válság, a COVID-járvány vagy az orosz–ukrán háború. Jelenleg a Pápai Tankerület által beadott pályázat sikerében bízunk.

A veterán autók találkozója nagy siker volt, elöl kékben Szőke Zoltán, mögötte Jónás Péter, a testvértelepülés, Zsigárd polgármestere
Forrás: Kontrád Gábor

Párbeszéd, közösségépítés

A polgármester szerint kulcsfontosságú a folyamatos párbeszéd és a helyiek véleményének meghallgatása:

– Nagy örömömre szolgál, hogy májusban megjelent az Ugodi Krónika első, majd a napokban a második száma is. Az újságot egyelőre kéthavonta adjuk ki. A polgármesteri beszámoló mellett helyet kapnak benne az óvoda, az iskola, a német önkormányzat, a művelődési ház munkatársai, a nyugdíjas klub, a Viola Nova énekkar, a hagyományőrző egyesület, az Ugod SE és a lovasklub cikkei is. A kapcsolatot a személyes beszélgetések tudják a legjobban erősíteni. Ezért szívesen veszek részt különböző csoportok, klubok, egyesületek rendezvényein – ilyenkor közvetlenül értesülök a lakosság igényeiről, és ők is tájékozódhatnak a tervekről, folyamatokról. Ugyanígy folytatjuk a kapcsolattartást az önkormányzat által szervezett eseményeken, például a falunapon, a gyermeknapon, a borversenyen, az idősek napján, az adventi gyertyagyújtásokon vagy éppen a veterán autók találkozóján.

Az ugodi falunap hatalmas siker volt
Forrás:  önkormányzat

Szőke Zoltán kritikusan megjegyezte, hogy a közösségi élet a közelmúltban nem működött az elvárható szinten, ezen a testület támogatásával változtatni szeretne, minőségi és mennyiségi szempontból is:

– Igyekszünk megfelelő segítséget nyújtani településünk egyesületeinek, csoportjainak. A nyugdíjas klub, a Viola Nova énekkar, a hagyományőrző egyesület rendszeresen fellép és közreműködik a falu rendezvényein. A labdarúgó szakosztály az 5 éves gyerekektől egészen az öregfiúkig biztosít sportolási lehetőséget. Emellett működik egy teke- és egy asztalitenisz szakosztály is. Minden új, komoly kezdeményezést támogatunk. Úgy vélem, Ugod közösségi életének pillérei eddig is megvoltak – ezeket bátorítani, segíteni, és nem utolsó sorban elismerni kell. Idővel szeretnénk őket közös projektekbe bevonni. Várjuk az új kezdeményezéseket is – például polgárőrség, ifjúsági klub, helytörténeti vagy kertbarát kör megalakulását. Szeretnék elindítani az iskoláskorú gyermekek körében egy Ugod múltját, a Bakony közeli helyeit megismertető programsorozatot vetélkedőkkel, túrázásokkal, fotóversenyekkel.

Az ugodi Gyilkos-tó minden évszakban látogatott 
Forrás: origo.hu

Lakosság, turizmus, jövőkép

Jelenleg mintegy 1200 fő él Ugodon. Bár az elmúlt években a népesség csökkent, folyamatos az érdeklődés az eladó házak iránt:

– Ugod minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy megtartsa vagy idevonzza a fiatalokat: van bölcsőde, óvoda, iskola, orvosi és fogorvosi rendelő, gyógyszertár, PostaPont, kultúrotthon, két élelmiszerbolt, kiváló közbiztonság, sportolási lehetőségek, helyben és a környéken is akad munkalehetőség, Győr pedig gyorsan elérhető. Valójában a meglévő intézményrendszerünket, arculatunkat és közösségi életünket kell magasabb szintre emelni. A Bakony közelsége miatt egyre több turista látogat el hozzánk, a leglátogatottabb célpont a Szárhegyi kilátó és az ugodi “Gyilkos-tó”.  Ezeknek is köszönhetően a szálláshelyek száma is nő – emelte ki Szőke Zoltán, aki búcsúzóul így fogalmazta meg vízióját:

– Négy év múlva egy élettel teli, virágzó Ugodot, benne elégedett közösséget szeretnék látni. Ha egy dolgot kellene kiemelni, amit mindenképp el szeretnék érni, az az, hogy megmaradjon a bizalom a lakosság részéről.

Ugod egyik nevezetessége a Szár-hegyi kilátó
Fotó: Németh Dávid

 

