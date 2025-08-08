Ugod új korszak küszöbén – Interjú Szőke Zoltán polgármesterrel

Szőke Zoltán 1998-ban költözött Ugodra. A helyi sportéletben való aktív részvétele segítette beilleszkedését, és hamar otthonra talált a közösségben.

Szőke Zoltán, Ugod polgármestere tíz hónapja vezeti a települést

Fotó: Haraszti Gábor

Ugod sok kiaknázatlan lehetőséggel rendelkezik

2010-től önkormányzati képviselőként, majd 2019-től alpolgármesterként dolgozott a településért. A polgármesteri posztra való indulását a helyiek biztatása ösztönözte:

– Több éve biztattak már, hogy induljak el jelöltként, de akkor még nem éreztem késznek magam rá. A választások előtti időszakban viszont már közösségek is jelezték támogatásukat – ez adta meg a végső lökést – árulta el.

A választás megnyerése nemcsak örömöt, hanem felelősséget is jelentett:

– Nagyon felemelő érzés volt, boldogsággal töltött el. De az eredmények láttán rögtön tudatosult bennem, milyen sokan bíznak bennem – ez hatalmas felelősség.

Szőke Zoltán 26 év után búcsúzott el korábbi munkahelyétől, hogy teljes állásban vezesse a települést:

– Nagyon nehéz döntés volt, de egy ekkora község már megköveteli a főállású polgármestert. Tíz hónap után csak megerősíteni tudom ezt.

Ugod a térség egyik legnagyobb települése

Forrás: önkormányzat

Az első hónapokban a feladatok feltérképezése és a hivatal működésének megismerése volt a legfontosabb. A településvezetés stabil alapokra építkezhet:

– Ugodot stabil anyagi háttérrel vettük át, és a fejlesztésekkel párhuzamosan szeretnénk megőrizni az anyagi biztonságot is. Ugyanakkor van még hová fejlődnünk. Szerencsére a hivatalban egy őszinte munkaközösség van kialakulóban – sok segítséget kaptam tőlük, amit én is igyekszem viszonozni. A képviselő-testületben is egy hasonlóan összetartó, megbízható közösség kialakítására törekedtem, hiszen ez elengedhetetlen egy település fejlődéséhez. Úgy érzem, jó úton haladunk – nagyon sok támogatást, segítséget, ötletet és bizalmat kapok a testület tagjaitól. Bízom benne, hogy a közös sikerek összekovácsolnak bennünket, és ez Ugod sikerét hozza majd. Én mindig a csapatmunkában hittem, és erre alapozom a céljaink elérését is. Ezért a település minden szegmensében olyan társakat keresek, akikben meg lehet bízni, akik rendelkeznek tudással, tenni akarással, és akik szintén csapatban gondolkodnak. Már vannak kisebb-nagyobb eredményeink is: önerőből kora tavasszal felújítottuk a szőlő utat és az iskolaudvart, a Hősök Napjára pedig egy új emlékművel méltó módon tisztelegtünk hőseink előtt. A posta bezárásának hírére azonnal léptünk, és létrehoztuk a PostaPontot. Az évekig akadozva működő gyógyszertárat idéntől egy új, motivált gyógyszerész vezeti.