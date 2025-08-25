Új polgármestert választott a község

A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a választáson a névjegyzékben szereplő 954 választópolgár közül 501-en vettek részt, 495-en adtak le érvényes szavazatot.

A községben új polgármestert választottak

Fotó: lovaszpatona.hu

A polgármesteri címért induló Pula Tamás 240, Tóth Szabolcs 198, Lipthay Örs Tibor 55, Leiner Nándor 2 szavazatot kapott.

A hat képviselői helyre 17 független jelölt közül választhattak a helyiek.

Lovászpatonán azért kellett időközi polgármester- és képviselő-választást tartani, mert a testület májusban a feloszlatás mellett döntött.