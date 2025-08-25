1 órája
Új polgármestert választott a község
Pula Tamást választották a Veszprém vármegyei Lovászpatona polgármesterének a vasárnap tartott időközi voksoláson, amelyen négy független jelölt indult a tisztségért.
A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a választáson a névjegyzékben szereplő 954 választópolgár közül 501-en vettek részt, 495-en adtak le érvényes szavazatot.
A polgármesteri címért induló Pula Tamás 240, Tóth Szabolcs 198, Lipthay Örs Tibor 55, Leiner Nándor 2 szavazatot kapott.
A hat képviselői helyre 17 független jelölt közül választhattak a helyiek.
Lovászpatonán azért kellett időközi polgármester- és képviselő-választást tartani, mert a testület májusban a feloszlatás mellett döntött.