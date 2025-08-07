2 órája
Újraélesztés a pápai strandon: szabadnapos katona mentette meg egy kisfiú életét
Cseh István őrvezető, a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér katonája nemrég rendkívüli lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot. Az őrvezető sikeres újraélesztést hajtott végre egy 12 éves kisfiún a Pápai Gyógy- és Termálfürdőben.
A katona pihenőidejében éppen a fürdő egyik kültéri medencéjénél tartózkodott, amikor észrevette, hogy egy gyermek rohamot kapott, majd a légzése és keringése is leállt. A helyzetet azonnal felismerve, a mentők riasztása közben megkezdte a szakszerű újraélesztést - közölte a honvedelem.hu.
Az újraélesztés sikeres volt
Az életmentő beavatkozás sikeresnek bizonyult: a kisfiú magához tért, állapota stabilizálódott, és a mentők további ellátásra kórházba szállították. Cseh István őrvezető gyors és határozott fellépése példaértékű – beavatkozása nélkül a tragédia elkerülhetetlen lett volna. A Magyar Honvédség büszkén tekint bajtársára, aki a szolgálaton kívül is hű maradt esküjéhez: segíteni, ha baj van.