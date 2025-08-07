augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hősiesség

2 órája

Újraélesztés a pápai strandon: szabadnapos katona mentette meg egy kisfiú életét

Címkék#lélekjelenlét#gyermekélet#Magyar Honvédség#katona

Cseh István őrvezető, a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér katonája nemrég rendkívüli lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot. Az őrvezető sikeres újraélesztést hajtott végre egy 12 éves kisfiún a Pápai Gyógy- és Termálfürdőben.

Veol.hu

A katona pihenőidejében éppen a fürdő egyik kültéri medencéjénél tartózkodott, amikor észrevette, hogy egy gyermek rohamot kapott, majd a légzése és keringése is leállt. A helyzetet azonnal felismerve, a mentők riasztása közben megkezdte a szakszerű újraélesztést - közölte a honvedelem.hu.

Újraélesztés a Pápai Gyógy- és Termálfürdőben.
Cseh István őrvezető nem habozott, azonnal megkezdte az újraélesztést
Fotó: Luka Dániel / Forrás:  honvedelem.hu

Az újraélesztés sikeres volt

Az életmentő beavatkozás sikeresnek bizonyult: a kisfiú magához tért, állapota stabilizálódott, és a mentők további ellátásra kórházba szállították. Cseh István őrvezető gyors és határozott fellépése példaértékű – beavatkozása nélkül a tragédia elkerülhetetlen lett volna. A Magyar Honvédség büszkén tekint bajtársára, aki a szolgálaton kívül is hű maradt esküjéhez: segíteni, ha baj van.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu