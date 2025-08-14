Az utolsó újságosbódé is bezárt Veszprém belvárosában (galéria)

Az ajtóra kihelyezett hirdetés szerint az újságosbódé ideiglenesen zárva tart, várhatóan augusztus végén nyit újra. Az apró betűk között azonban ott rejlik a valóság: a megszokott hely, ahol a napi sajtót, a sorsjegyeket és a számlafizetést is intézni lehetett, most üresen áll, várva a visszatérést. A belső teret takaró kartonlapok mintha a múltat próbálnák megőrizni a kíváncsi tekintetek elől. A kérdés már csak az, hogy vajon végleges a bezárás vagy van remény az újra nyitásra?

Az újságosbódé Veszprém belvárosában lehúzta a rolót

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Ez a hely nem csupán egy üzlet volt; generációk találkozóhelye, ahol a hírek első kézből érkeztek. Itt kezdődtek reggeli beszélgetések, itt kaptuk az első információkat a városról és a világ dolgairól. Bár az ajtóra kihelyezett útmutató más helyeket ajánl, a megszokott arcok, a polcok közötti séta, a mindennapi rutin máshol nem pótolható.

A boltról készült képeken olvashatóak a villany- és gázfeltöltéssel, valamint a telefonszámla befizetésével kapcsolatos információk – mindennapi, praktikus teendők, amelyekhez a hírlapbolt évtizedekig szervesen kapcsolódott. Az üres üzlet mögött mégis ott él a múlt hangulata: a forgalmas reggelek, a sietős délutánok, a megszokott élet halk ritmusa.