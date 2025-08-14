augusztus 14., csütörtök

Egy korszak vége

Az utolsó újságosbódé is bezárt Veszprém belvárosában (galéria)

Veszprém belvárosában, az egykori hírlapbolt homlokzata előtt állva az az érzés támad: mintha megállt volna az idő. A kopott ajtók, az üvegre ragasztott, kissé megfakult táblák, és a szél által összefújt papírlapok mind azt sugallják: egy korszak véget ért. Akik valaha ide jártak, pontosan emlékeznek a hangokra: a lapok surrogására, a pénztár csilingelésére, a rövid, kedves „Jó napot!” köszöntésre az eladótól.

Titzl Vivien

Az ajtóra kihelyezett hirdetés szerint az újságosbódé ideiglenesen zárva tart, várhatóan augusztus végén nyit újra. Az apró betűk között azonban ott rejlik a valóság: a megszokott hely, ahol a napi sajtót, a sorsjegyeket és a számlafizetést is intézni lehetett, most üresen áll, várva a visszatérést. A belső teret takaró kartonlapok mintha a múltat próbálnák megőrizni a kíváncsi tekintetek elől. A kérdés már csak az, hogy vajon végleges a bezárás vagy van remény az újra nyitásra?

Az újságosbódé Veszprém belvárosában lehúzta a rolót
Az újságosbódé Veszprém belvárosában lehúzta a rolót
Fotó: Nagy Lajos / Napló

Ez a hely nem csupán egy üzlet volt; generációk találkozóhelye, ahol a hírek első kézből érkeztek. Itt kezdődtek reggeli beszélgetések, itt kaptuk az első információkat a városról és a világ dolgairól. Bár az ajtóra kihelyezett útmutató más helyeket ajánl, a megszokott arcok, a polcok közötti séta, a mindennapi rutin máshol nem pótolható.

Az újságosbódé Veszprém belvárosában lehúzta a rolót

A boltról készült képeken olvashatóak a villany- és gázfeltöltéssel, valamint a telefonszámla befizetésével kapcsolatos információk – mindennapi, praktikus teendők, amelyekhez a hírlapbolt évtizedekig szervesen kapcsolódott. Az üres üzlet mögött mégis ott él a múlt hangulata: a forgalmas reggelek, a sietős délutánok, a megszokott élet halk ritmusa.

Az utolsó újságosbódé is bezárt Veszprém belvárosában

Fotók: Nagy Lajos/Napló

Ahogy a napfény megcsillan az üvegen, a bolt még mindig ott áll, türelmesen várva. Egy darabka városi nosztalgia, ami egyszerre szomorú és kedves: emlékeztet minket arra, hogy a megszokott helyek és a hétköznapi pillanatok milyen értékesek. Bár a nyitás dátuma bizonytalan, az üzenet világos: a múlt itt él velünk, még ha pillanatnyilag el is rejtőzik a szemek elől.

 

