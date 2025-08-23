augusztus 23., szombat

Befektetés

Ukrán állampapír: ne dőlj be!

Magas éves hozamot ígér az ukrán állampapír, amiről számos hírportál is beszámolt, ám nem árt résen lenni: a befeketetés túl nagy kockázatot jelent. Mondjuk, miért vegyél inkább magyar állampapírt!

Medve Zoltán

Miközben a magyar állampapírok biztonságos, de mérsékelt kamatot kínálnak, a figyelmes befektetők tekintete egyre gyakrabban fordul a magasabb kockázatú, ám csábítóan jövedelmező külföldi papírok felé. Sorban jelennek meg a hírekben, hogy az ukrán állampapírok például akár 17%-os éves hozamot ígérnek, de vajon mit jelent ez valójában egy magyar befektető számára, ha számolunk az árfolyamkockázattal, tranzakciós költségekkel és a hazai adózással is?

A dugi pénz ára: ennyit bukik, aki nem fektet be, és ennyi lehet a hozam, ha igen!
Forrás:  Shutterstock


Ha eltekintünk attól, hogy az ember nem szívesen finanszíroz semmilyen háborút, akkor nézzük most csak a számokat. 
Az ukrán állampapírok akár 17%-os nyereséget is ígérnek, de devizakockázattal, magas költségekkel és politikai bizonytalansággal járnak. A tényleges nettó nyereség közel 11,5%, de jelentős árfolyammozgás esetén ez akár veszteségbe is fordulhat. Csak kockázatvállalóknak ajánlott, hosszú távon TBSZ-szel optimalizálva. 
Mi a csábítás?
Egy ukrán állampapír éves kamata akár 17% is lehet – szemben a magyar Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) jelenlegi 7%-os kamatával. De vajon a valódi nyereség is ilyen látványos különbséget mutat?
1 millió forintos ukrán állampapír befektetés a valós számok tükrében
Forgatókönyv:
•    Befektetett összeg: 1.000.000 HUF
•    Devizaváltás után: ~2.934 USD
•    Vásárolt ukrán állampapír névértéke: 2.923 USD
•    Éves kamat: 17% = 497 USD
Lejáratkor visszakapott összeg:
3.420 USD, ami a mai árfolyamon kb. 1.161.900 HUF (USD/HUF: 340,84)
Költségek és adók
 

TételÖsszeg (HUF)
Devizaváltási költség2.000
Brókerköltség1.581
Eladási költség1.581
Visszaváltási költség2.328
TBSZ éves díj24.000
Összes költség56.900

Összehasonlítás:
Magyar BMÁP jelenlegi kamata: 7%70.000 Ft hozam
Többlethozam az ukrán kötvénnyel: +45.568 Ft

Árfolyamkockázat: a hozam legnagyobb ellensége

A befektetés USD-ben történik, így minden az árfolyamon múlik. Íme néhány szcenárió:

USD árfolyam változásEredő hozam (adózott)
+10% (USD erősödik)25,27%
+5%19,46%
0% (alap)11,56%
-5%7,84%
-10%2,03%
-20%-9,59% (veszteség)

 

Tanulság: már egy 10%-os USD gyengülés is lenullázhatja a hozamot, sőt, akár negatív eredményt is okozhat.

A jelenlegi geopolitikai helyzet kiszámíthatatlansága miatt az államkötvények visszafizetése sem garantált, ami extrém esetben teljes tőkevesztéshez vezethet. 

Adóoptimalizáció: így hozhat többet

Ha TBSZ számlán tartjuk a befektetést:

IdőtávAdózásNettó hozam
0-3 évSZJA 15% + Szocho 13% = 28%11,56%
3-5 évSZJA 10% + Szocho 8% = 18%13,28%
5+ évTeljes adómentesség16,19%

Kinek való az ukrán állampapír?

Befektetői típusAjánlásMax. portfólió arány
Konzervatív❌ NEM0%
Kiegyensúlyozott⚠️ ÓVATOSAN2-3%
Kockázatvállaló✅ MÉRLEGELHETŐ5-10%
Spekulatív✅ IGENakár 10%

Csak akkor ajánlott, ha:

- nagyon magas a kockázattűrésed

- nem okoz problémát az esetleges tőkevesztés

USD erősödésére számítasz

tudsz folyamatosan figyelni a piaci eseményekre

van előre kialakított kilépési stratégiád

Az ukrán állampapír 17%-os éves kamata elsőre ellenállhatatlanul csábító, de az ördög – ahogy mindig – a részletekben rejlik:

A valós, nettó hozam: 11,56% (ha nem TBSZ-en tartod)

A többlethozam a magyar BMÁP-hoz képest mindössze +45.568 Ft

Azonban árfolyamkockázat és háborús bizonytalanság miatt teljes tőkevesztés sem zárható ki.

Adóoptimalizáció TBSZ-en keresztül érdemben javíthatja a képet (akár adómentesség is).

A magas kamat ígérete könnyen elhomályosíthatja a józan ítélőképességet – de a befektető sikerét nem a százalékok, hanem a kockázatok helyes mérlegelése dönti el. Annak érdemes talán ennyire kockázatos befektetésben gondolkodni, akinek nem „zsíros kenyérre” kell a pénz!

