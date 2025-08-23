Ukrán állampapír: ne dőlj be!

Miközben a magyar állampapírok biztonságos, de mérsékelt kamatot kínálnak, a figyelmes befektetők tekintete egyre gyakrabban fordul a magasabb kockázatú, ám csábítóan jövedelmező külföldi papírok felé. Sorban jelennek meg a hírekben, hogy az ukrán állampapírok például akár 17%-os éves hozamot ígérnek, de vajon mit jelent ez valójában egy magyar befektető számára, ha számolunk az árfolyamkockázattal, tranzakciós költségekkel és a hazai adózással is?

Ha eltekintünk attól, hogy az ember nem szívesen finanszíroz semmilyen háborút, akkor nézzük most csak a számokat.

Az ukrán állampapírok akár 17%-os nyereséget is ígérnek, de devizakockázattal, magas költségekkel és politikai bizonytalansággal járnak. A tényleges nettó nyereség közel 11,5%, de jelentős árfolyammozgás esetén ez akár veszteségbe is fordulhat. Csak kockázatvállalóknak ajánlott, hosszú távon TBSZ-szel optimalizálva.

Mi a csábítás?

Egy ukrán állampapír éves kamata akár 17% is lehet – szemben a magyar Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) jelenlegi 7%-os kamatával. De vajon a valódi nyereség is ilyen látványos különbséget mutat?

1 millió forintos ukrán állampapír befektetés a valós számok tükrében

Forgatókönyv:

• Befektetett összeg: 1.000.000 HUF

• Devizaváltás után: ~2.934 USD

• Vásárolt ukrán állampapír névértéke: 2.923 USD

• Éves kamat: 17% = 497 USD

Lejáratkor visszakapott összeg:

3.420 USD, ami a mai árfolyamon kb. 1.161.900 HUF (USD/HUF: 340,84)

Költségek és adók



Tétel Összeg (HUF) Devizaváltási költség 2.000 Brókerköltség 1.581 Eladási költség 1.581 Visszaváltási költség 2.328 TBSZ éves díj 24.000 Összes költség 56.900

Összehasonlítás:

Magyar BMÁP jelenlegi kamata: 7% → 70.000 Ft hozam

Többlethozam az ukrán kötvénnyel: +45.568 Ft

Árfolyamkockázat: a hozam legnagyobb ellensége

A befektetés USD-ben történik, így minden az árfolyamon múlik. Íme néhány szcenárió:

USD árfolyam változás Eredő hozam (adózott) +10% (USD erősödik) 25,27% +5% 19,46% 0% (alap) 11,56% -5% 7,84% -10% 2,03% -20% -9,59% (veszteség)

Tanulság: már egy 10%-os USD gyengülés is lenullázhatja a hozamot, sőt, akár negatív eredményt is okozhat.

A jelenlegi geopolitikai helyzet kiszámíthatatlansága miatt az államkötvények visszafizetése sem garantált, ami extrém esetben teljes tőkevesztéshez vezethet.

Adóoptimalizáció: így hozhat többet

Ha TBSZ számlán tartjuk a befektetést: