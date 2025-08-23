35 perce
Ukrán állampapír: ne dőlj be!
Magas éves hozamot ígér az ukrán állampapír, amiről számos hírportál is beszámolt, ám nem árt résen lenni: a befeketetés túl nagy kockázatot jelent. Mondjuk, miért vegyél inkább magyar állampapírt!
Miközben a magyar állampapírok biztonságos, de mérsékelt kamatot kínálnak, a figyelmes befektetők tekintete egyre gyakrabban fordul a magasabb kockázatú, ám csábítóan jövedelmező külföldi papírok felé. Sorban jelennek meg a hírekben, hogy az ukrán állampapírok például akár 17%-os éves hozamot ígérnek, de vajon mit jelent ez valójában egy magyar befektető számára, ha számolunk az árfolyamkockázattal, tranzakciós költségekkel és a hazai adózással is?
Ha eltekintünk attól, hogy az ember nem szívesen finanszíroz semmilyen háborút, akkor nézzük most csak a számokat.
Az ukrán állampapírok akár 17%-os nyereséget is ígérnek, de devizakockázattal, magas költségekkel és politikai bizonytalansággal járnak. A tényleges nettó nyereség közel 11,5%, de jelentős árfolyammozgás esetén ez akár veszteségbe is fordulhat. Csak kockázatvállalóknak ajánlott, hosszú távon TBSZ-szel optimalizálva.
Mi a csábítás?
Egy ukrán állampapír éves kamata akár 17% is lehet – szemben a magyar Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) jelenlegi 7%-os kamatával. De vajon a valódi nyereség is ilyen látványos különbséget mutat?
1 millió forintos ukrán állampapír befektetés a valós számok tükrében
Forgatókönyv:
• Befektetett összeg: 1.000.000 HUF
• Devizaváltás után: ~2.934 USD
• Vásárolt ukrán állampapír névértéke: 2.923 USD
• Éves kamat: 17% = 497 USD
Lejáratkor visszakapott összeg:
3.420 USD, ami a mai árfolyamon kb. 1.161.900 HUF (USD/HUF: 340,84)
Költségek és adók
|Tétel
|Összeg (HUF)
|Devizaváltási költség
|2.000
|Brókerköltség
|1.581
|Eladási költség
|1.581
|Visszaváltási költség
|2.328
|TBSZ éves díj
|24.000
|Összes költség
|56.900
Összehasonlítás:
Magyar BMÁP jelenlegi kamata: 7% → 70.000 Ft hozam
Többlethozam az ukrán kötvénnyel: +45.568 Ft
Árfolyamkockázat: a hozam legnagyobb ellensége
A befektetés USD-ben történik, így minden az árfolyamon múlik. Íme néhány szcenárió:
|USD árfolyam változás
|Eredő hozam (adózott)
|+10% (USD erősödik)
|25,27%
|+5%
|19,46%
|0% (alap)
|11,56%
|-5%
|7,84%
|-10%
|2,03%
|-20%
|-9,59% (veszteség)
Tanulság: már egy 10%-os USD gyengülés is lenullázhatja a hozamot, sőt, akár negatív eredményt is okozhat.
A jelenlegi geopolitikai helyzet kiszámíthatatlansága miatt az államkötvények visszafizetése sem garantált, ami extrém esetben teljes tőkevesztéshez vezethet.
Adóoptimalizáció: így hozhat többet
Ha TBSZ számlán tartjuk a befektetést:
|Időtáv
|Adózás
|Nettó hozam
|0-3 év
|SZJA 15% + Szocho 13% = 28%
|11,56%
|3-5 év
|SZJA 10% + Szocho 8% = 18%
|13,28%
|5+ év
|Teljes adómentesség
|16,19%
Kinek való az ukrán állampapír?
|Befektetői típus
|Ajánlás
|Max. portfólió arány
|Konzervatív
|❌ NEM
|0%
|Kiegyensúlyozott
|⚠️ ÓVATOSAN
|2-3%
|Kockázatvállaló
|✅ MÉRLEGELHETŐ
|5-10%
|Spekulatív
|✅ IGEN
|akár 10%
Csak akkor ajánlott, ha:
- nagyon magas a kockázattűrésed
- nem okoz problémát az esetleges tőkevesztés
USD erősödésére számítasz
tudsz folyamatosan figyelni a piaci eseményekre
van előre kialakított kilépési stratégiád
Az ukrán állampapír 17%-os éves kamata elsőre ellenállhatatlanul csábító, de az ördög – ahogy mindig – a részletekben rejlik:
A valós, nettó hozam: 11,56% (ha nem TBSZ-en tartod)
A többlethozam a magyar BMÁP-hoz képest mindössze +45.568 Ft
Azonban árfolyamkockázat és háborús bizonytalanság miatt teljes tőkevesztés sem zárható ki.
Adóoptimalizáció TBSZ-en keresztül érdemben javíthatja a képet (akár adómentesség is).
A magas kamat ígérete könnyen elhomályosíthatja a józan ítélőképességet – de a befektető sikerét nem a százalékok, hanem a kockázatok helyes mérlegelése dönti el. Annak érdemes talán ennyire kockázatos befektetésben gondolkodni, akinek nem „zsíros kenyérre” kell a pénz!