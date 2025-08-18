Ünnepel a község

Minden korosztály számára kínál szórakozási lehetőséget a Kisszőlősi ünnepi napok programsorozata augusztus 19-én és 20-án. A program, amely kedden a könyvtárban és környékén zajlik, 13 órakor kezdődik a gyermekek számára arcfestéssel, a hagyományőrző tekeverseny 16 órától várja a sportolni vágyókat. Este Traktoros Józsi retro slágerekkel szórakoztatja a közönséget, majd tűzzsonglőr show következik. A Csonnó testvérekkel hajnali 2 óráig tart a buli. Vasárnap 10 órakor ünnepi szentmise kezdődik a kápolnában.