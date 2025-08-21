Tűzijáték fényei alatt ünnepelte a falu napját a nagyalásonyi közönség

Augusztus 16-án már reggeltől érezni lehetett a készülődés izgalmát Nagyalásonyban. A Ludas-tó melletti szabadidőparkban üst rotyogott, pörkölt illata lengte be a levegőt, a falu pedig készült arra, hogy ismét együtt ünnepeljen vendégeivel. A hagyományőrzés és a közösségépítés kéz a kézben járt – hiszen a falunap nemcsak szórakozás, hanem találkozás is: rokonok, szomszédok, régi ismerősök cserélhettek pár szót a tóparti fák árnyékában. Júniusban a helyiek példás összefogással újították fel a játszóteret. Önkéntesek, szülők és fiatalok egyaránt részt vettek a munkában, amelynek eredményeként biztonságosabb és szebb környezet várja innentől a látogatókat. A felújítás jól példázza azt a helyi szemléletet, amely szerint közösen többre képesek – akár építkezésről, akár ünneplésről van szó.

Ünnepel a falu, amely büszke hagyományaira: Kenyérszentelés a falunapon

Fotó: Nagyalásony Online

Nagyalásony ismét bebizonyította: egy kis falu is tud nagyot ünnepelni

A hivatalos program délelőtt vette kezdetét. Csöngei Gábor polgármester köszöntője után Szalay Rozália szavalt az összegyűlt publikumnak, majd ökumenikus istentisztelet és kenyérszentelés következett. A közös imádság és a kenyér megtörése is a település összetartozásáról szólt.

Színpadon a falusi generációk műsorai

A délután a kultúrának és a szórakozásnak adott teret. A színpadon egymást váltották a fellépők: a Pápai Vadvirág Művészeti Egyesület és az Adorjánházi Asszonykórus után a Dákai Színjátszó Csoport hozott derűt a közönségnek, majd a nagyalásonyi óvodások léptek színre – a falu legkisebbjeinek műsorát ezúttal is nagy taps kísérte. A Pannon Színitanoda fiataljai is bemutatkoztak, Mészáros Adrián zenés előadása pedig felrázta a hangulatot. A nap programját színesítette a Sümegi Hastánc Egyesület Al Ahram csoportja, a ritmusokról pedig a Balance Band gondoskodott.

A nagyalásonyiak újabb összefogása hozta a jókedvet és a közösségi élményt

Fotó: Nagyalásony Online

Gyerekeknek szóló élmények és kézműves programok

Mindeközben a parkban zajlottak a kísérőprogramok: gyerekek arcát festették bohókásra, a pónilovak türelmesen rótták a köröket. A kézműves-foglalkozásokon korongozni is lehetett, a kiállításon festményekkel találkozhattak a látogatók. Az este fénypontját a 21 órakor kezdődő tűzijáték jelentette: a színes fények a tó vizén tükröződve adtak varázslatos látványt. Aki pedig nem fáradt el, az hajnalig mulathatott a Dinamik együttes zenéjére – mert falunap nincs bál nélkül!