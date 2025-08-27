1 órája
A díszszavak állandósága
Az ünnepi beszédek évek, évtizedek óta bevált recept szerint hangzanak el: mindig pontosan tudjuk, mire számíthatunk. Elhangzik, hogy a történelem tanít bennünket, hogy soha nem felejthetünk, és hogy az összefogás ereje visz előre.
Az ünnepi beszédek hallgatásakor déjá vu érzés kerít minket hatalmába, olykor még az ismerős hangsúlyok is ugyanott csengenek, mint tavaly – sőt, mintha már nagyapáink idejében is pontosan így szólt volna a mikrofon. A szónokok, mintha egy titkos kézikönyvből olvasnák fel a sorokat, cserélgetik egymást a pulpituson, de a szöveg alig változik.
Ünnepi beszédek – nincs új a nap alatt?
A közönség pedig türelmesen bólogat: tudják, hogy a meghatottság kötelező, még ha a mondatok ismerősek is. Valójában az ünnepi beszéd nem más, mint a közélet díszcsomagolása: ugyanaz a régi ajándék, más szalaggal. És bár titokban mindenki reméli, hogy egyszer valaki valóban mond majd valami újat, az ismerős szónoklat biztonságot ad. Hiszen ki akarna meglepődni éppen ünnepnapon?