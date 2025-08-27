augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közhelyek

1 órája

A díszszavak állandósága

Címkék#szónoklat#beszéd#mikrofon#szöveg

Az ünnepi beszédek évek, évtizedek óta bevált recept szerint hangzanak el: mindig pontosan tudjuk, mire számíthatunk. Elhangzik, hogy a történelem tanít bennünket, hogy soha nem felejthetünk, és hogy az összefogás ereje visz előre.

Veol.hu

Az ünnepi beszédek hallgatásakor déjá vu érzés kerít minket hatalmába, olykor még az ismerős hangsúlyok is ugyanott csengenek, mint tavaly – sőt, mintha már nagyapáink idejében is pontosan így szólt volna a mikrofon. A szónokok, mintha egy titkos kézikönyvből olvasnák fel a sorokat, cserélgetik egymást a pulpituson, de a szöveg alig változik.

Ünnepi beszédek - Nincs új a nap alatt
Az ünnepi beszédek szövege évek óta nem változik 
Forrás: retorikaiskola.hu

Ünnepi beszédek – nincs új a nap alatt?

A közönség pedig türelmesen bólogat: tudják, hogy a meghatottság kötelező, még ha a mondatok ismerősek is. Valójában az ünnepi beszéd nem más, mint a közélet díszcsomagolása: ugyanaz a régi ajándék, más szalaggal. És bár titokban mindenki reméli, hogy egyszer valaki valóban mond majd valami újat, az ismerős szónoklat biztonságot ad. Hiszen ki akarna meglepődni éppen ünnepnapon?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu