A díszszavak állandósága

Az ünnepi beszédek hallgatásakor déjá vu érzés kerít minket hatalmába, olykor még az ismerős hangsúlyok is ugyanott csengenek, mint tavaly – sőt, mintha már nagyapáink idejében is pontosan így szólt volna a mikrofon. A szónokok, mintha egy titkos kézikönyvből olvasnák fel a sorokat, cserélgetik egymást a pulpituson, de a szöveg alig változik.

Az ünnepi beszédek szövege évek óta nem változik

Forrás: retorikaiskola.hu

Ünnepi beszédek – nincs új a nap alatt?

A közönség pedig türelmesen bólogat: tudják, hogy a meghatottság kötelező, még ha a mondatok ismerősek is. Valójában az ünnepi beszéd nem más, mint a közélet díszcsomagolása: ugyanaz a régi ajándék, más szalaggal. És bár titokban mindenki reméli, hogy egyszer valaki valóban mond majd valami újat, az ismerős szónoklat biztonságot ad. Hiszen ki akarna meglepődni éppen ünnepnapon?