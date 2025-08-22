Felvonulással és koncertekkel indult a Tapolcai Ünnepi és Bornapok programja (+ galéria)

Csütörtök délután irodalmi programmal vette kezdetét a Tapolcai Ünnepi és Bornapok programja: Németh István Péter vezetésével 17 órakor indult az irodalmi séta a Tamási Áron Művelődési Központ elől. A sétát követően a város főutcáit ünnepi felvonulás töltötte meg, amely látványos felvezetése volt a többnapos rendezvénynek.

Az ünnepi felvonulás izgalmas és látványos kezdete volt a programnak

Fotó: Nagy Lajos/ Napló

Az ünnepi felvonulás remek hangulatot teremtett

A menet élén a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar gondoskodott a hangulatról, őket követték Tapolca Város Önkormányzatának képviselői, a Vinum Vulcanum Borlovagrend tagjai, a Batsányi Táncegyüttes fiataljai és a Radetzky Huszáregyesület lovasai. A Hősök teréről induló vidám menet a Fő téren keresztül egészen a Kisfaludy utcáig vonult, ahol már sokan várták az esti megnyitót.

A színpadon Dobó Zoltán polgármester köszöntötte a résztvevőket, köztük a kárpátaljai és erdélyi testvértelepülések küldöttségeit, a borlovagokat, valamint a helyieket és turistákat. Beszédében mosolyogva jegyezte meg: „ Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal összejöttünk, annak ellenére, hogy napok óta nem tudtuk eldönteni, lesz-e eső vagy sem. De úgy látszik, ezzel senki nem törődik, mindenki keresi azt, hogy jól érezze magát, társaságban legyen, és a borvidék hagyományainak megfelelően a jó bor szeretetének és a közösség örömének adózzon.”

A polgármester arra is emlékeztetett, hogy a város mindig szorosan kötődött a szőlőhöz és a borkészítéshez: „Őseink úgy építették ezt a várost, hogy tudták, itt bizony a szőlőből jó bor készülhet. Fogadjuk el, hogy most mi nagyon jó szőlőből nagyon jó borokat készítünk itt a környéken. Örüljünk ennek, és remélem, hogy nagyon sokan és nagyon jól érzik magukat programjainkon és jövőre ugyanezekben a társaságokban még jobb hangulatban találkozunk.”

A megnyitó végén Dobó Zoltán a borlovagokkal, az önkormányzati képviselőkkel és a testvértelepülések vezetőivel együtt koccintott a vendégekkel – ezzel hivatalosan is kezdetét vette a város egyik legnagyobb nyári fesztiválja.

Az este azonban itt még nem ért véget: a színpadnál a Soulwave hozott lendületet és jókedvet, majd éjfélhez közeledve a Catharsis koncertje zárta a csütörtöki programot.