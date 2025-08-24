augusztus 24., vasárnap

Veszprém vármegyét is érinti a nagyszabású uszodaépítési és -fejlesztési program

270 milliárd forintnyi támogatást nyújt a kormány annak az uszodaépítést és -bővítést célzó 41 projekteknek, melyeket a következő öt évben terveznek megvalósítani.

A 41 uszodaberuházás nagy része vidéken indul. A 2030-ig megvalósuló, uszodák építését, bővítését, fejlesztését érintő projektek 270 milliárd forintnyi támogatást élveznek - írta meg a Világgazdaság

A veszprémi uszoda is kap támogatást
Fotó: magyarepitok.hu

A munkát három minisztérium felügyeli. A tanuszodák építését célzó beruházásokért Pintér Sándor belügyminisztériuma a felelős, melyek összege egyenként legfeljebb hárommilliárd forint lehet. A komplex, egyéb fejlesztéseket is tartalmazó projektek felügyeletén a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium osztozik a Honvédelmi Minisztériummal, melynek élén Szalay-­Bobrovniczky Kristóf áll.

Uszodaépítés és -fejlesztés: Veszprém vármegye is érintett

Veszprém vármegyén belül egy uszodát fejlesztenek és egy új tanuszodát építenek a következő években. A veszprémi uszoda energetikai korszerűsítésre, napelem-telepítésére kap pénzt, Tapolcán pedig A2+ típusú tanuszodát építenek 1 560 800 000 forintból. 

A veszprémi uszoda több eseménynek is színtere, például a Veszprém Triatlon Fesztiválnak, így sokak számára nagy öröm, hogy a vármegyeszékhely uszodája is támogatásban részesül.

Ha kíváncsi vagy, hol épül még uszoda az országban, olvasd el a Világgazdaság cikkét. 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
