Veszprém vármegyét is érinti a nagyszabású uszodaépítési és -fejlesztési program

A 41 uszodaberuházás nagy része vidéken indul. A 2030-ig megvalósuló, uszodák építését, bővítését, fejlesztését érintő projektek 270 milliárd forintnyi támogatást élveznek - írta meg a Világgazdaság.

A veszprémi uszoda is kap támogatást

Fotó: magyarepitok.hu

A munkát három minisztérium felügyeli. A tanuszodák építését célzó beruházásokért Pintér Sándor belügyminisztériuma a felelős, melyek összege egyenként legfeljebb hárommilliárd forint lehet. A komplex, egyéb fejlesztéseket is tartalmazó projektek felügyeletén a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium osztozik a Honvédelmi Minisztériummal, melynek élén Szalay-­Bobrovniczky Kristóf áll.

Uszodaépítés és -fejlesztés: Veszprém vármegye is érintett

Veszprém vármegyén belül egy uszodát fejlesztenek és egy új tanuszodát építenek a következő években. A veszprémi uszoda energetikai korszerűsítésre, napelem-telepítésére kap pénzt, Tapolcán pedig A2+ típusú tanuszodát építenek 1 560 800 000 forintból.

A veszprémi uszoda több eseménynek is színtere, például a Veszprém Triatlon Fesztiválnak, így sokak számára nagy öröm, hogy a vármegyeszékhely uszodája is támogatásban részesül.

