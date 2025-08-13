augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közeleg a határidő

2 órája

Ritka lehetőség Veszprémben: most nyithatsz üzletet a Piac és Vásárcsarnokban

Címkék#Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt#Piac és Vásárcsarnokban#üzlethelység#forgalom#kiadó

Három frekventált helyen lévő üzlethelyiség vár új bérlőre a veszprémi Piac és Vásárcsarnokban. A pályázati határidő közeleg, így fontos a gyorsaság.

Veol.hu

A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. nyilvános pályázatot hirdetett: a Jutasi úti Piac és Vásárcsarnok három kiemelt üzlethelység kiadó: az 5., 6. és 13. számú helyiség új bérlőket keres. Ez nemcsak azoknak lehet aranyat érő lehetőség, akik most vágnának bele egy vállalkozásba, hanem azoknak is, akik forgalmas, bejáratott helyszínre költöztetnék üzletüket.

Három piaci üzlethelység kiadó a Jutasi úti Piac és Vásárcsarnokban
Három piaci üzlethelység kiadó a Jutasi úti Piac és Vásárcsarnokban
Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

Üzlethelység kiadó: így lehet pályázni

A pályázati dokumentáció 2025. augusztus 11–22. között vehető át a VKSZ Zrt. telephelyén (Veszprém, Házgyári út 1.), minden munkanapon 8:00 és 12:00 óra között. A pályázatokat a megadott mellékletekkel együtt legkésőbb 2025. augusztus 25-én 9:00 óráig kell leadni a Piac és Vásárcsarnok irodájában (Jutasi út 2.).

Miért éri meg most lépni?

A Piac és Vásárcsarnok nemcsak a helyiek, hanem a környékbeli települések lakói számára is állandó célpont. Az itt lévő üzletek forgalma kiemelkedő, hiszen a vásárlók nem csupán élelmiszerért, hanem számos más termékért és szolgáltatásért is ide jönnek. Az ilyen pozíció ritkán üresedik meg, így aki most lép, hosszú távra biztosíthatja magának a helyet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu