2 órája
Ritka lehetőség Veszprémben: most nyithatsz üzletet a Piac és Vásárcsarnokban
Három frekventált helyen lévő üzlethelyiség vár új bérlőre a veszprémi Piac és Vásárcsarnokban. A pályázati határidő közeleg, így fontos a gyorsaság.
A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. nyilvános pályázatot hirdetett: a Jutasi úti Piac és Vásárcsarnok három kiemelt üzlethelység kiadó: az 5., 6. és 13. számú helyiség új bérlőket keres. Ez nemcsak azoknak lehet aranyat érő lehetőség, akik most vágnának bele egy vállalkozásba, hanem azoknak is, akik forgalmas, bejáratott helyszínre költöztetnék üzletüket.
Üzlethelység kiadó: így lehet pályázni
A pályázati dokumentáció 2025. augusztus 11–22. között vehető át a VKSZ Zrt. telephelyén (Veszprém, Házgyári út 1.), minden munkanapon 8:00 és 12:00 óra között. A pályázatokat a megadott mellékletekkel együtt legkésőbb 2025. augusztus 25-én 9:00 óráig kell leadni a Piac és Vásárcsarnok irodájában (Jutasi út 2.).
Miért éri meg most lépni?
A Piac és Vásárcsarnok nemcsak a helyiek, hanem a környékbeli települések lakói számára is állandó célpont. Az itt lévő üzletek forgalma kiemelkedő, hiszen a vásárlók nem csupán élelmiszerért, hanem számos más termékért és szolgáltatásért is ide jönnek. Az ilyen pozíció ritkán üresedik meg, így aki most lép, hosszú távra biztosíthatja magának a helyet.