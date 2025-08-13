Ritka lehetőség Veszprémben: most nyithatsz üzletet a Piac és Vásárcsarnokban

A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. nyilvános pályázatot hirdetett: a Jutasi úti Piac és Vásárcsarnok három kiemelt üzlethelység kiadó: az 5., 6. és 13. számú helyiség új bérlőket keres. Ez nemcsak azoknak lehet aranyat érő lehetőség, akik most vágnának bele egy vállalkozásba, hanem azoknak is, akik forgalmas, bejáratott helyszínre költöztetnék üzletüket.

Három piaci üzlethelység kiadó a Jutasi úti Piac és Vásárcsarnokban

Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

Üzlethelység kiadó: így lehet pályázni

A pályázati dokumentáció 2025. augusztus 11–22. között vehető át a VKSZ Zrt. telephelyén (Veszprém, Házgyári út 1.), minden munkanapon 8:00 és 12:00 óra között. A pályázatokat a megadott mellékletekkel együtt legkésőbb 2025. augusztus 25-én 9:00 óráig kell leadni a Piac és Vásárcsarnok irodájában (Jutasi út 2.).

Miért éri meg most lépni?

A Piac és Vásárcsarnok nemcsak a helyiek, hanem a környékbeli települések lakói számára is állandó célpont. Az itt lévő üzletek forgalma kiemelkedő, hiszen a vásárlók nem csupán élelmiszerért, hanem számos más termékért és szolgáltatásért is ide jönnek. Az ilyen pozíció ritkán üresedik meg, így aki most lép, hosszú távra biztosíthatja magának a helyet.