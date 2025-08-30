2 órája
Iskolakezdés és bérletvásárlás: fontos tudnivalók a diákigazolványról és a tanulóbérletről
Ahogy közeledik a szeptember, a szülők és diákok nemcsak az iskolakezdésre, hanem az utazási bérletek megvásárlására is készülnek. Sokakban felmerül a kérdés: mi a teendő, ha a gyermeknek még nincs diákigazolványa, vagy ha a régi okmány már lejárt? A V-Busz összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.
Ha a gyermek most kezdi az iskolát, és még nincs diákigazolványa, akkor sem marad le a tanulóbérletről. Jó hír a szülőknek, hogy 14 éves kor alatt a tanulói kedvezmény alanyi jogon jár, vagyis nem szükséges hozzá diákigazolvány. Ilyenkor elegendő egy másik, személyazonosításra alkalmas igazolvány száma, amelyet a bérletre rávezetnek. Fontos viszont, hogy ellenőrzéskor az igazolványt mindig eredetiben kell bemutatni. A V-Busz arról is tájékoztat, hogy a bérletet már akár 30 nappal korábban is meg lehet vásárolni.
V-Busz: fontos információk iskolakezdés előtt
Mobilbérlet saját telefonnal
Egyre többen választják a mobilbérletet, ám itt is van egy lényeges szabály: ha a szülő a saját telefonjára vásárolja meg a gyermek bérletét, akkor az csak abban az esetben használható, ha az adott telefonkészülék az utazáskor a gyermeknél van. Ellenkező esetben a bérlet nem érvényesíthető.
Mi a helyzet szeptemberben a régi igazolvánnyal?
Sokan aggódnak amiatt, hogy az új tanévre még nem készül el a friss diákigazolvány. Jó tudni, hogy az előző tanévre kiállított igazolványok 2025. október 31-ig érvényesek, vagyis a tanulói kedvezményt eddig gond nélkül igénybe lehet venni velük. Ez elegendő időt biztosít az új igazolványok elkészítésére és átvételére.
Így vigyázz a gyermekedre! A rendőrség tanácsai a tanév első napjára
Egyéb fontos tudnivalók
- A diákigazolványt vagy az azt helyettesítő A4-es, QR-kódos igazolást az ellenőröknek mindig eredetiben kell bemutatni. Másolat vagy telefonban tárolt fénykép nem érvényes.
- A V-Busz járatain nem használhatók az ország- és vármegyebérletek, ezért minden utasnak a helyi bérletet kell megvásárolnia.
- Ha a gyermek betöltötte a 6. életévét, akkor már menetjegyet vagy bérletet kell váltania, még abban az esetben is, ha óvodás maradt. A bérleten ilyenkor a személyi igazolvány száma szerepel, amelyet az utazás során eredetiben kell felmutatni.
- A 30 napos tanulóbérlet ára változatlanul 350 Ft
A tanulóbérlet megvásárlása szeptemberben sok család számára aktuális kérdés, de az alapvető szabályok ismeretében könnyen eligazodhatunk. Legyen szó első osztályos gyerekekről, régi diákigazolványról vagy mobilbérletről, minden helyzetre van megoldás. A legfontosabb, hogy az igazolványokat mindig eredetiben vigyük magunkkal, így az iskolába járás gördülékenyen és problémamentesen történhet.
Megérkeztek az iskolaszerek a boltok polcaira, de mégis mennyi az annyi?