Iskolakezdés és bérletvásárlás: fontos tudnivalók a diákigazolványról és a tanulóbérletről

Ha a gyermek most kezdi az iskolát, és még nincs diákigazolványa, akkor sem marad le a tanulóbérletről. Jó hír a szülőknek, hogy 14 éves kor alatt a tanulói kedvezmény alanyi jogon jár, vagyis nem szükséges hozzá diákigazolvány. Ilyenkor elegendő egy másik, személyazonosításra alkalmas igazolvány száma, amelyet a bérletre rávezetnek. Fontos viszont, hogy ellenőrzéskor az igazolványt mindig eredetiben kell bemutatni. A V-Busz arról is tájékoztat, hogy a bérletet már akár 30 nappal korábban is meg lehet vásárolni.

A V-Busznál előre is megvásárolhatók a bérletek

Illusztráció: Facebook/V-Busz

V-Busz: fontos információk iskolakezdés előtt

Mobilbérlet saját telefonnal

Egyre többen választják a mobilbérletet, ám itt is van egy lényeges szabály: ha a szülő a saját telefonjára vásárolja meg a gyermek bérletét, akkor az csak abban az esetben használható, ha az adott telefonkészülék az utazáskor a gyermeknél van. Ellenkező esetben a bérlet nem érvényesíthető.

Mi a helyzet szeptemberben a régi igazolvánnyal?

Sokan aggódnak amiatt, hogy az új tanévre még nem készül el a friss diákigazolvány. Jó tudni, hogy az előző tanévre kiállított igazolványok 2025. október 31-ig érvényesek, vagyis a tanulói kedvezményt eddig gond nélkül igénybe lehet venni velük. Ez elegendő időt biztosít az új igazolványok elkészítésére és átvételére.