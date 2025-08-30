augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minden, amit tudni érdemes

1 órája

Iskolakezdés és bérletvásárlás: fontos tudnivalók a diákigazolványról és a tanulóbérletről

Címkék#diákigazolvány#mobilbérlet#V-Busz#szabály

Ahogy közeledik a szeptember, a szülők és diákok nemcsak az iskolakezdésre, hanem az utazási bérletek megvásárlására is készülnek. Sokakban felmerül a kérdés: mi a teendő, ha a gyermeknek még nincs diákigazolványa, vagy ha a régi okmány már lejárt? A V-Busz összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

Veol.hu

Ha a gyermek most kezdi az iskolát, és még nincs diákigazolványa, akkor sem marad le a tanulóbérletről. Jó hír a szülőknek, hogy 14 éves kor alatt a tanulói kedvezmény alanyi jogon jár, vagyis nem szükséges hozzá diákigazolvány. Ilyenkor elegendő egy másik, személyazonosításra alkalmas igazolvány száma, amelyet a bérletre rávezetnek. Fontos viszont, hogy ellenőrzéskor az igazolványt mindig eredetiben kell bemutatni. A V-Busz arról is tájékoztat, hogy a bérletet már akár 30 nappal korábban is meg lehet vásárolni. 

A V-Busznál előre is megvásárolhatók a bérletek
A V-Busznál előre is megvásárolhatók a bérletek
Illusztráció: Facebook/V-Busz

V-Busz: fontos információk iskolakezdés előtt

Mobilbérlet saját telefonnal
Egyre többen választják a mobilbérletet, ám itt is van egy lényeges szabály: ha a szülő a saját telefonjára vásárolja meg a gyermek bérletét, akkor az csak abban az esetben használható, ha az adott telefonkészülék az utazáskor a gyermeknél van. Ellenkező esetben a bérlet nem érvényesíthető.

Mi a helyzet szeptemberben a régi igazolvánnyal?
Sokan aggódnak amiatt, hogy az új tanévre még nem készül el a friss diákigazolvány. Jó tudni, hogy az előző tanévre kiállított igazolványok 2025. október 31-ig érvényesek, vagyis a tanulói kedvezményt eddig gond nélkül igénybe lehet venni velük. Ez elegendő időt biztosít az új igazolványok elkészítésére és átvételére.

Egyéb fontos tudnivalók

  • A diákigazolványt vagy az azt helyettesítő A4-es, QR-kódos igazolást az ellenőröknek mindig eredetiben kell bemutatni. Másolat vagy telefonban tárolt fénykép nem érvényes.
  • A V-Busz járatain nem használhatók az ország- és vármegyebérletek, ezért minden utasnak a helyi bérletet kell megvásárolnia.
  • Ha a gyermek betöltötte a 6. életévét, akkor már menetjegyet vagy bérletet kell váltania, még abban az esetben is, ha óvodás maradt. A bérleten ilyenkor a személyi igazolvány száma szerepel, amelyet az utazás során eredetiben kell felmutatni.
  • A 30 napos tanulóbérlet ára változatlanul 350 Ft

A tanulóbérlet megvásárlása szeptemberben sok család számára aktuális kérdés, de az alapvető szabályok ismeretében könnyen eligazodhatunk. Legyen szó első osztályos gyerekekről, régi diákigazolványról vagy mobilbérletről, minden helyzetre van megoldás. A legfontosabb, hogy az igazolványokat mindig eredetiben vigyük magunkkal, így az iskolába járás gördülékenyen és problémamentesen történhet.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu