Új szabályt vezetnek be a Balatonnál a vaddisznók miatt

Sok településen, különösen a Balaton környékén, egyre gyakoribb jelenség, hogy a vadon élő állatok – főként vaddisznók – éjszaka a közterületen kihelyezett hulladékgyűjtőkből próbálnak élelmet szerezni. A szolgáltatók tapasztalatai szerint a széthordott szemét nemcsak kellemetlen látványt nyújt, hanem higiéniai problémákat is okozhat, és a takarítása is pluszterhet jelent.

Vaddisznók borogatják a kukákat Balatonalmádiban

Forrás: Facebook/Balatonalmádi Város

Vaddisznók borogatják a kukákat Balatonalmádiban

Balatonalmádi vezetősége ezért arra kéri a lakosságot, hogy a hulladékgyűjtő edényeket ne már előző este, hanem az ürítés napján, reggel 6 órára helyezzék ki. Így elkerülhető, hogy az éjszaka folyamán vadállatok férjenek hozzá a tartalmukhoz.

A biztonság növelése érdekében ajánlott a kukák rögzítése is. Erre a célra kaphatók speciális akasztók, amelyek nemcsak az edény fixálását teszik lehetővé, hanem a hulladékzsákok felakasztását is. A gumipókkal való rögzítést a szolgáltatók kevésbé támogatják, mivel az nem minden esetben hatékony.