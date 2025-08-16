augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Vadállatok a városban

Új szabályt vezetnek be a Balatonnál a vaddisznók miatt

Megyeszerte egyre szaporodnak a nem kívánt vaddisznóészlelések. Alsóörsön csapdákat állítottak, míg Almádi képzéseket indít a környékbeli vadászoknak, és a lakosságot is teljes körű felvilágosításban részesítik a téma kapcsán. De lehet végleges megoldást találni a problémára?

Veol.hu

Sok településen, különösen a Balaton környékén, egyre gyakoribb jelenség, hogy a vadon élő állatok – főként vaddisznók – éjszaka a közterületen kihelyezett hulladékgyűjtőkből próbálnak élelmet szerezni. A szolgáltatók tapasztalatai szerint a széthordott szemét nemcsak kellemetlen látványt nyújt, hanem higiéniai problémákat is okozhat, és a takarítása is pluszterhet jelent.

Forrás: Facebook/Balatonalmádi Város

Balatonalmádi vezetősége ezért arra kéri a lakosságot, hogy a hulladékgyűjtő edényeket ne már előző este, hanem az ürítés napján, reggel 6 órára helyezzék ki. Így elkerülhető, hogy az éjszaka folyamán vadállatok férjenek hozzá a tartalmukhoz.

A biztonság növelése érdekében ajánlott a kukák rögzítése is. Erre a célra kaphatók speciális akasztók, amelyek nemcsak az edény fixálását teszik lehetővé, hanem a hulladékzsákok felakasztását is. A gumipókkal való rögzítést a szolgáltatók kevésbé támogatják, mivel az nem minden esetben hatékony.

Az apró figyelmességek, mint a kihelyezési idő betartása és a megfelelő rögzítés, jelentősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a települések tiszták és rendezettek maradjanak, miközben csökken az ember és a vadon élő állatok közötti kellemetlen találkozások száma.

 

