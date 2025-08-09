Balatonalmádi megoldást találhat a vaddisznók okozta problémára

Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere az Új Almádi Újságnak elmondta, hogy a vaddisznók településeken belüli felbukkanása nem kizárólag Balatonalmádit érintő probléma, számos hazai város és község küzd hasonló gondokkal. A legutóbbi eset azonban rámutatott: ezzel a helyzettel valóban foglalkozni kell, nem lehet szőnyeg alá söpörni, hiszen az emberi élet biztonsága az első.

Fotó: Unsplash

A polgármester emiatt kezdeményezett egy szakmai egyeztetést, amelyen országos hírű szakértők – állatorvos, vadász, rendőrség és állategészségügy képviselői, valamint egy afrikai sertéspestis (ASP) szakértő – vettek részt. A történtek azt is világossá tették, hogy a vaddisznóknak nincs helye a városban, és sürgősen intézkedéseket kell hozni az állomány visszaszorítására. Fontos ugyanis figyelembe venni, hogy jelenleg járványhelyzet van. Ha például egy elhullott vaddisznót találnak a Balaton nádasában – ahol egyébként gyakran megtelepednek ezek az állatok –, a strandokat le kell zárni, és az összes vaddisznót ki kell lőni. Ez súlyos következményekkel járhat a turizmusra nézve is.

Hogyan orvosolnák a vaddisznó helyzetet?

A megbeszélésen részt vett rendőrségi szakértők az ORFK támogatásával érkeztek, akik már több budapesti kerületben sikeresen kezeltek hasonló helyzeteket. Náluk a kérdést már nem szakigazgatási, hanem szakirányítási szinten kezelik – ez azért fontos, mert így könnyebben adható kilövési engedély, amit egyébként a rendőrség nehézkesen engedélyez szakigazgatási ügyként.

Az egyeztetés számos témát érintett:

a járványügyi helyzetet,

a belterületi csapdázást,

és a rendőrség szerepét a kilövési engedélyek kiadásában.

Első lépésként egy célzott képzést indítanak vadászok számára szeptemberben, hiszen az ilyen helyzetek speciális eszközöket és eljárásokat igényelnek – például más kaliberű fegyvereket. Fontos tudni, hogy az uniós szabályok szerint a csapdába esett vaddisznókat tilos élve elszállítani – pedig ez jelentősen megkönnyítené a megoldást.

Ezért is lenne szükség egy egységes, országos rendőrségi iránymutatásra, amit a Belügyminisztérium is támogathatna. A mostani problémát azért is kezelik kiemelten, mert a járványügyi helyzet és a vaddisznók belterületi jelenléte együtt komoly kockázatot jelent.