1 órája
Balatonalmádi megoldást találhat a vaddisznók okozta problémára
Balatonalmádiban nemrég személyi sérüléssel végződött egy lakos és egy vaddisznó találkozása, emiatt többoldalú egyeztetést kezdeményezett az önkormányzat. Lehetséges, hogy sikerül egy egységes megoldást találni a vaddisznó problémára.
Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere az Új Almádi Újságnak elmondta, hogy a vaddisznók településeken belüli felbukkanása nem kizárólag Balatonalmádit érintő probléma, számos hazai város és község küzd hasonló gondokkal. A legutóbbi eset azonban rámutatott: ezzel a helyzettel valóban foglalkozni kell, nem lehet szőnyeg alá söpörni, hiszen az emberi élet biztonsága az első.
A polgármester emiatt kezdeményezett egy szakmai egyeztetést, amelyen országos hírű szakértők – állatorvos, vadász, rendőrség és állategészségügy képviselői, valamint egy afrikai sertéspestis (ASP) szakértő – vettek részt. A történtek azt is világossá tették, hogy a vaddisznóknak nincs helye a városban, és sürgősen intézkedéseket kell hozni az állomány visszaszorítására. Fontos ugyanis figyelembe venni, hogy jelenleg járványhelyzet van. Ha például egy elhullott vaddisznót találnak a Balaton nádasában – ahol egyébként gyakran megtelepednek ezek az állatok –, a strandokat le kell zárni, és az összes vaddisznót ki kell lőni. Ez súlyos következményekkel járhat a turizmusra nézve is.
Hogyan orvosolnák a vaddisznó helyzetet?
A megbeszélésen részt vett rendőrségi szakértők az ORFK támogatásával érkeztek, akik már több budapesti kerületben sikeresen kezeltek hasonló helyzeteket. Náluk a kérdést már nem szakigazgatási, hanem szakirányítási szinten kezelik – ez azért fontos, mert így könnyebben adható kilövési engedély, amit egyébként a rendőrség nehézkesen engedélyez szakigazgatási ügyként.
Az egyeztetés számos témát érintett:
- a járványügyi helyzetet,
- a belterületi csapdázást,
- és a rendőrség szerepét a kilövési engedélyek kiadásában.
Első lépésként egy célzott képzést indítanak vadászok számára szeptemberben, hiszen az ilyen helyzetek speciális eszközöket és eljárásokat igényelnek – például más kaliberű fegyvereket. Fontos tudni, hogy az uniós szabályok szerint a csapdába esett vaddisznókat tilos élve elszállítani – pedig ez jelentősen megkönnyítené a megoldást.
Ezért is lenne szükség egy egységes, országos rendőrségi iránymutatásra, amit a Belügyminisztérium is támogathatna. A mostani problémát azért is kezelik kiemelten, mert a járványügyi helyzet és a vaddisznók belterületi jelenléte együtt komoly kockázatot jelent.
A szeptemberi képzésre meghívják a környék vadásztársaságait is, mivel céljuk egy olyan közös eljárásrend kialakítása, amely biztosítja, hogy csak megfelelően képzett szakember és engedéllyel rendelkező fegyver használatával kerülhet sor kilövésre. Budapesten már sikerült működő modellt kialakítani, Balatonalmádi azonban nem alkalmi megoldásban, hanem egy tartós, rutinszerű eljárásban gondolkodik, amit más érintett települések is alkalmazhatnak.
Emellett nagy hangsúlyt fektetnek a lakosság tájékoztatására is – különösen a szemét megfelelő elhelyezéséről és a kerítések állapotáról.
Bíznak benne, hogy az ORFK támogatásával sikerül országos szintű, hatékony megoldást kialakítani. Jelenleg ugyanis az ASP-rendeletek több esetben nem teszik lehetővé a gyors beavatkozást – például a helyszíni ártalmatlanítást –, de a mostani egyeztetés célja éppen az, hogy olyan szakmai javaslatok szülessenek, amelyek elősegítik ezt. Az önkormányzat vállalta a költségek fedezését is.
A rendőrség egyértelműen jelezte: ha a probléma belterületen jelentkezik, akkor az önkormányzat és a vadásztársaság közös felelőssége az intézkedés. Az önkormányzatnak azonban nincsenek saját eszközei – csapdázni a vadásztársaság tud, kilövést a rendőrség engedélyezhet. Az egyeztetés célja tehát éppen az volt, hogy ebben a nehézkes és sokszor hiányos jogszabályi környezetben is találjanak olyan gyakorlati megoldásokat, amelyek előrelépést jelentenek.
Reményeik szerint a most megkezdett munka országos szinten is példaértékű lehet, és hosszú távon általánosan alkalmazható gyakorlatot eredményez - olvasható az újságban.