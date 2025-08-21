Elolvadsz: Vajna Timi angyali fotókat mutatott kisbabájáról, Haileyről

Egy új élet érkezése mindig maga a csoda, de amikor egy édesanya megmutatja a világnak kislányát, az szívek millióit dobogtatja meg. Vajna Tímea kislánya, Hailey alig múlt egy hónapos, és máris igazi sztár lett az édes fotókkal, amelyeket édesanyja osztott meg a közösségi oldalán. A képeken Hailey álomszép rózsaszín kötött ruhácskában, apró cipőben és angyalszárnyacskákkal pózol. Az ártatlanság és a gyermeki báj olyan erővel sugárzik róluk, hogy lehetetlen közömbösen végignézni ezeket a pillanatokat.

Vajna Tímea kislánya, Hailey alig múlt egy hónapos, és máris igazi sztár lett

Vajna Tímea kislánya egy angyal

A megható fotókhoz Timi egy szívből jövő üzenetet is mellékelt:

Jóságra és mások megsegítésére fogom nevelni a gyermekeimet

Ez a mondat tökéletesen összefoglalja, mennyire fontos számára, hogy gyermekeit szeretetben és empátiában nevelje. A rajongók sorra olvadoznak a képek láttán, és sokan kiemelték, mennyire megható, hogy Beni baba után most a kis Hailey érkezése is beragyogja Timi mindennapjait.

