Családi idill

49 perce

Elolvadsz: Vajna Timi angyali fotókat mutatott kisbabájáról, Haileyről

Címkék#Timi#kislánya hailey#ruhácskában#kisbaba

Puha, kötött ruha, apró cipőcskék és angyalszárnyak, ennél édesebb látványt ritkán látni. Vajna Timi legfrissebb képei egy pillanat alatt meghódították a rajongók szívét.

Veol.hu

Egy új élet érkezése mindig maga a csoda, de amikor egy édesanya megmutatja a világnak kislányát, az szívek millióit dobogtatja meg. Vajna Tímea kislánya, Hailey alig múlt egy hónapos, és máris igazi sztár lett az édes fotókkal, amelyeket édesanyja osztott meg a közösségi oldalán. A képeken Hailey álomszép rózsaszín kötött ruhácskában, apró cipőben és angyalszárnyacskákkal pózol. Az ártatlanság és a gyermeki báj olyan erővel sugárzik róluk, hogy lehetetlen közömbösen végignézni ezeket a pillanatokat.

Vajna Tímea kislánya, Hailey alig múlt egy hónapos, és máris igazi sztár lett, Timi megmutatta a világnak őket
Vajna Tímea kislánya, Hailey alig múlt egy hónapos, és máris igazi sztár lett
Fotó: Instagram

Vajna Tímea kislánya egy angyal

A megható fotókhoz Timi egy szívből jövő üzenetet is mellékelt:

Jóságra és mások megsegítésére fogom nevelni a gyermekeimet

Ez a mondat tökéletesen összefoglalja, mennyire fontos számára, hogy gyermekeit szeretetben és empátiában nevelje. A rajongók sorra olvadoznak a képek láttán, és sokan kiemelték, mennyire megható, hogy Beni baba után most a kis Hailey érkezése is beragyogja Timi mindennapjait.

A fotókat, amelyek már most több ezer kommentet és lájkot kaptak, ITT tudod megnézni.

A baba első fotóiról is írtunk

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
