A Váli Pincészet nyerte el a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka címet

Címkék#badacsonytomaji#Haraszthy Pincészet#Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka#szőlőbirtoka pályázat

Budapesten augusztus 25-én átadták a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka pályázat díjait. A kisbirtok kategória győztese a badacsonytomaji Váli Pincészet lett.

Veol.hu

Budapesten, a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka pályázat díjátadóján augusztus 25-én Nagy István agrárminiszter adta át az elismeréseket. A kisbirtok kategória győztese a badacsonytomaji Váli Pincészet lett, a középbirtokok között az etyeki Haraszthy Pincészet, a nagybirtokoknál a borotai Koch Borászat, míg a határon túli kategóriában a helembai Világi Winery részesült díjazásban.

A badacsonytomaji Váli Pincészet nyerte el a legszebb szőlőbirtok címet Fotó: Agrárminisztérium/Pelsőczy Csaba
A badacsonytomaji Váli Pincészet nyerte el a legszebb szőlőbirtok címet
Fotó: Agrárminisztérium/Pelsőczy Csaba

A Váli Pincészet a legszebb birtok

A miniszter kiemelte, hogy a kormány elkötelezett a hazai szőlő- és borágazat versenyképességének erősítése mellett. A termelők számíthatnak a minisztérium támogatására a növénybetegségek elleni védekezésben, és a jogi, valamint pénzügyi keretek folyamatos bővítésével is elősegítik a hatékony fellépést a szőlő aranyszínű sárgaságának terjedése ellen. A pályázat határon túli magyar borászatokra is kiterjed, erősítve a külhoni borvidékeket. A Schams Ferenc-terv keretében új közösségi szőlőtelepítések, borászati összejövetelek és szaktanácsadási programok kaphatnak támogatást, így a kezdeményezés a magyar borászat minden régióját érinti.

Nagy István hangsúlyozta: a szőlő nem csupán ipari növény, hanem a magyar kultúra és hagyomány fontos része, amely évszázadok óta meghatározza a tájakat. A pályázaton részt vevő borászatok pedig ezt a szemléletet képviselik, ötvözve a hagyományt a modern, minőségi termeléssel.

 

