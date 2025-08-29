Egy veszprémi iskola diákja lett az országos vándortábor-program százezredik résztvevője

Az idei nyáron több mint 700 vándortábori turnus indult, ahol a gyerekek erdei, vízi, kerékpáros és zarándok útvonalakon keresztül fedezhették fel hazánk tájait. A résztvevők gyakran teljes felszerelésüket maguk cipelik, időnként saját maguk főznek, és katonai sátrakban, jurtákban vagy tornatermekben töltik az éjszakát. A nyár közepén azonban a börzsönyi gyalogtúrát választó veszprémi csoport különleges élményben részesült - írja az aktivmagyarorszag.hu.

Cseresnyés Iringó Anna lett a százezredik vándortáborozó

Fotó: Szervezők

A Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola diákjaihoz a tábor második napján csatlakozott Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős államtitkár, valamint Elmer Tamás, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára, aki az erdei vándortáborok koordinálását irányítja. Az út végéhez közeledve egy tisztáson különös meglepetés várta a csapatot: egy doboz, benne egyedi zoknikkal és egy üzenettel, amelyből kiderült, hogy közöttük van a százezredik vándortábori résztvevő.

Veszprémi diák a százezredik vándortáborozó

A nagy leleplezésre azonban csak aznapi táborhelyükön, a Pénzásási Turistaháznál került sor, ahol kiderült, hogy minden zokni egy-egy sorszámot rejtett. A 100 000-es szám végül az ötödik osztályos Cseresnyés Iringó Annánál bukkant fel, aki további ajándékokat kapott, és átvehette a külön erre az alkalomra készített tortát is. A csoport közösen, ünnepi hangulatban fogyasztotta el az édességet, így téve emlékezetessé a napot.