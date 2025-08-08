augusztus 8., péntek

Miskolci Nemzeti Színház

1 órája

Elhunyt a Jászai-díjas színművész

Hosszú betegség után elhunyt Varga Zoltán, a magyar színház meghatározó alakja. A Miskolci Nemzeti Színház egykori színművésze mély nyomot hagyott a közönségben.

Veol.hu

Hosszú betegség után, 64 éves korában elhunyt Varga Zoltán, Jászai Mari-díjas színművész. Pályafutása során a színművész több neves társulatnál dolgozott, így a budapesti Katona József Színházban, a Centrál Színházban, a tatabányai Jászai Mari Színházban, valamint 2014 és 2020 között a Miskolci Nemzeti Színházban lépett színpadra – adta hírül a boon.hu.

Varga Zoltán rendezőként és képzőművészként is aktívan dolgozott élete során. Forrás: Facebook/Miskolci Nemzeti Színház
Varga Zoltán rendezőként és képzőművészként is aktívan dolgozott élete során.
Forrás: Facebook/Miskolci Nemzeti Színház

Varga Zoltán több neves díjat is kapott

Szakmai elismerések kísérték pályafutását. Művészetét egyaránt nagyra értékelte a szakma és a közönség. Kétszer kapta meg a Színikritikusok díját, valamint elnyerte az Országos Színházi Találkozó legjobb férfi epizódszereplő díját is. 1995-ben Jászai Mari-díjjal, 1998-ban Vastaps-díjjal, majd később Hekuba-, PUKK- és Brighella-díjakkal ismerték el munkáját. Színészi pályája mellett rendezőként és képzőművészként is tevékenykedett; rendezései között szerepel Strindberg Julie kisasszony (2006) és Kusan Galócza (2008) című darabja.

A Miskolci Nemzeti Színház így búcsúzik: „Mély megrendüléssel értesültünk Varga Zoltán Jászai-díjas színművész, társulatunk egykori tagjának haláláról, aki hosszú betegség után a napokban hunyt el. A színművész 2014 és 2020 között volt a Miskolci Nemzeti Színház tagja, olyan emlékezetes előadásokban láthatták őt, mint a Kivilágos kivirradtig, A mi osztályunk, a Cyrano, a Don Juan, az Ördögök, és az Ádám almái. Sok erőt és kitartást kívánunk családjának és barátainak ebben az elmondhatatlanul nehéz időszakban. Nyugodj békében, Zoli!” 

 

