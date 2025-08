Látnak, figyelnek, bírságolnak: mit tud valójában a VÉDA-rendszer?

Ha a főúton, vagy lakott területen hirtelen lelassít az előttünk haladó, valószínűleg nem az útminőség romlott – nagy eséllyel egy VÉDA-kamerához érkeztünk. A 2016 óta üzemelő, országos közlekedésbiztonsági ellenőrző rendszer célja hivatalosan a balesetek számának csökkentése, de sokak szemében inkább egy láthatatlan pénzbeszedő gépezetként él, mivel a rendszer nem csak gyorshajtást, hanem behajtási tilalom, záróvonal, övhasználat, telefonálás miatt is büntet. Veszprém megyében is rengeteg települt, főleg a népszerűbb, sűrűbb forgalmú utak fölé.

A VÉDA-rendszer évek óta figyeli a közutakat

Fotó: Antal N. / Forrás: fmke

Integrált közlekedésbiztonsági és szabályszegés-felderítő rendszer

Gyűjtőnevén VÉDA-ként ismerjük. A hálózat feladata nem csupán a sebesség mérés, hanem a következő teendőkből áll össze:

adatot gyűjt a járművezetők közlekedési szokásairól,

segíti a rendőrség munkáját,

és az egyes járművekhez kapcsolódó szabálysértések nyomon követését is lehetővé teszi.

A rendszer része több száz fix és mobil kamera, amelyek a főbb autóutak, autópályák, városi kereszteződések mentén figyelnek – éjjel-nappal, megállás nélkül. Ezek nem egyszerű traffipaxok: a berendezések nagy felbontású kamerái és OCR-alapú rendszámtábla-felismerő szoftverei révén képesek több szabályszegést is automatikusan észlelni. Nem csak azt látják, mennyivel haladsz, hanem azt is, áthajtottál-e a piroson, átlépted-e a záróvonalat, nem kapcsoltad-e be az öved, vagy használtad-e a telefonodat vezetés közben.

A mért adatokat azonnal továbbítják a központba, ahol egy automatikus szűrőrendszer kiszűri a nem releváns eseteket – de ha jogsértés történt, néhány napon belül már érkezik is a postai értesítés és a bírságcsekk. A rendszer gyors, papírmentes, és szinte hibátlan. Az ellenőrzési folyamatot jogszabályok és adatvédelmi elvek szabályozzák – bár az adatmegőrzés időtartama és felhasználhatósága kapcsán civil szervezetek már több alkalommal is aggodalmuknak adtak hangot.

Az új KRESZ szabályozás értelmében 2025. július 5. óta a biztonsági öv használatának elmulasztása objektív felelősség alá esik – ha az autó utasa nem köt be, akkor a büntetést automatikusan az autó üzembentartójának küldik, kivéve, ha konkrétan beazonosítható a vezető vagy az utas.