Három generáció dolgozik együtt az alsóörsi étteremben (+ galéria)

Gurdon Ferenc 1952. február 28-án született Bakonyszentkirályon. Édesapja asztalos volt, két testvére közül az egyik fodrászként dolgozott, a másik kereskedőként. Ferenc 1966-ban kezdte a szakmát mint felszolgálótanuló, és azóta is a vendéglátásban dolgozik. 1969-ben végzett Budapesten, kezdetben Veszprémvarsányban és Bakonyszentlászlón dolgozott. 1977-ben kerültek a Balaton-partra, és hat nyarat dolgozott a balatonfüredi Eszterházy strandon. 1982-ben kész lett a házuk Alsóörsön, ekkor jött a saját üzlet építésének ötlete. Abban az időben 200 méteren belül nem adtak ki még egy építési engedélyt üzletre, ezért várt Ferenc hat évet. 1990. március 17-én megkapták az építési engedélyt, és a mai étterem helyén egy büfé-falatozóval kezdték meg az üzletet. Családi alapon működött és működik most is a Família Vendéglő.

Idén lett 35 éves a Família Vendéglő

Fotó: Nagy Lajos/Napló

1995-ben annyira felkapott lett a hely, hogy bővíteni kellett. Ekkor épült fel a most is látható vendéglő és a zárt terasz. Kicsit bővítették az ételek listáját is, később pedig a lányaik is elkezdtek az étteremben dolgozni. Mindketten a vendéglátásban tanultak, az idősebbik a Jendrassik–Venesz Technikumban tanít vendéglátóipari és turisztikai tantárgyakat, míg a fiatalabbik az alsóörsi Tourinform-irodában dolgozik. Három lány unokájuk is nyaranta a vendéglőben szokott dolgozni. Gurdon Ferenc 11 éve nyugdíjas, és 73 évesen már nehéz számára az étterem kézben tartása, de tisztában van vele, hogy az üzlet átadása nagy felelősség, és nem szeretné egyik családtagját sem terhelni vele.

Különleges hangulatú vendéglő Alsóörs szívében

Amikor 1990-ben megnyitották az éttermet, még hat másik hely is nyílt a környéken. A Gurdon házaspár minden helyi vendéglátóipari egység vezetőivel jó viszonyban van. Az étlapon szerepelnek szárnyasok, különböző halak: ponty, pisztráng, tengeri halfilé, illetve sertést és marhát is választhatunk. Vannak tésztáik és desszertjeik is, a palacsintát például nagyon sokan szeretik, de van túrógombóc és szilvás gombóc is. Többféle napi ajánlatuk van, melyek közt szerepelnek saláták, zöldségek, csülök, párolt kacsacomb és mindenféle finomság. Az orjaleves annyira népszerű, hogy nem győzik napi szinten akár kétszer is főzni.