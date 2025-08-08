2 órája
Adj vért, adj esélyt – Véradó napok augusztus második hetében!
A nyári hónapokban különösen nagy szükség van az önkéntes véradókra, hiszen ilyenkor csökken az aktivitás, a betegek viszont ugyanúgy számítanak a segítségünkre.
Egyetlen véradással három ember életét mentheted meg. Ha egészséges vagy és elmúltál 18 éves, most itt a lehetőség, hogy Te is hős légy!
Véradás helyszínei és időpontjai
A jövő héten több helyszínen is lehetőséged lesz csatlakozni a véradók közösségéhez. Kérünk, figyelj arra, hogy minden helyszínen telefonos behívás történik, ezért érdemes előre tájékozódni vagy jelentkezni!
Hétfő – 2025. augusztus 11.
Ajka, Hotel Kristály – 14:00–17:00
Veszprém, Vérellátó Állomás – 08:00–15:00
Kedd – 2025. augusztus 12.
Várpalota, HitPalota – 14:00–18:00
Veszprém, Vérellátó Állomás – 08:00–15:00
Szerda – 2025. augusztus 13.
Külsővat, Orvosi Rendelő – 10:00–14:00
Zánka, Erzsébet Tábor – 11:00–15:00
Veszprém, Vérellátó Állomás – 08:00–18:00
Csütörtök – 2025. augusztus 14.
Balatonakarattya, Honvéd Üdülő – 10:00–14:00
Veszprém, Vérellátó Állomás – 08:00–15:00
Péntek – 2025. augusztus 15.
Pápa, Laboratórium – 08:00–11:00
Veszprém, Vérellátó Állomás – 08:00–12:00
Fontos tudnivalók:
- Hozd magaddal a személyi igazolványodat, TAJ-kártyádat és lakcímkártyádat!
- Véradás előtt érdemes könnyű reggelit fogyasztani és sok folyadékot inni.
- Ha első alkalommal jönnél, ne aggódj – a helyszínen mindenben segítenek!
Zebrán ütöttek el egy idős nőt, szabadnapos mentőtiszt mentette meg az életétSzabó Gyula mentőtiszt szabadnapján segített egy nőnek.
Tömegbalesetek bénították meg az M7-est és a 7-es főutat – heten megsérültek, mentőhelikopter is érkezettSzinte egy időben történt két tömegbaleset.