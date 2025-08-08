Adj vért, adj esélyt – Véradó napok augusztus második hetében!

Egyetlen véradással három ember életét mentheted meg. Ha egészséges vagy és elmúltál 18 éves, most itt a lehetőség, hogy Te is hős légy!

Véradás: Ments te is életeket!

Forrás: Pexels-illusztráció

Véradás helyszínei és időpontjai

A jövő héten több helyszínen is lehetőséged lesz csatlakozni a véradók közösségéhez. Kérünk, figyelj arra, hogy minden helyszínen telefonos behívás történik, ezért érdemes előre tájékozódni vagy jelentkezni!

Hétfő – 2025. augusztus 11.

Ajka, Hotel Kristály – 14:00–17:00

Veszprém, Vérellátó Állomás – 08:00–15:00

Kedd – 2025. augusztus 12.

Várpalota, HitPalota – 14:00–18:00

Veszprém, Vérellátó Állomás – 08:00–15:00

Szerda – 2025. augusztus 13.

Külsővat, Orvosi Rendelő – 10:00–14:00

Zánka, Erzsébet Tábor – 11:00–15:00

Veszprém, Vérellátó Állomás – 08:00–18:00

Csütörtök – 2025. augusztus 14.

Balatonakarattya, Honvéd Üdülő – 10:00–14:00

Veszprém, Vérellátó Állomás – 08:00–15:00

Péntek – 2025. augusztus 15.

Pápa, Laboratórium – 08:00–11:00

Veszprém, Vérellátó Állomás – 08:00–12:00

Fontos tudnivalók: