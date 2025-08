Idén is kemény a verseny az Év strandétele címért – mutatjuk a döntősöket!

A balatoni Beach Food trend továbbra is töretlenül népszerű, egyre több vendéglátóhely törekszik arra, hogy kreatív, könnyed és minőségi ételekkel szólítsa meg a strandolókat. Az Év strandétele versenyre idén húsz hely nevezett, összesen 36 étellel, ami ismét jól mutatja a verseny iránti érdeklődést és a balatoni gasztronómia megújuló lendületét. A nevezett fogások nemcsak egészségesek és helyi alapanyagokra épülnek, de fontos szempont volt az is, hogy újszerűen gondolják újra a klasszikus strandételeket – írja a hirbalaton.hu.

Az Év strandétele verseny mezőnye idén is különösen erősnek bizonyult

Erős az idei verseny

Kardos Gábor, az Év strandétele verseny ötletgazdája szerint idén is kimagasló volt a mezőny. Mint mondta, a korábban díjazott, jól ismert strandbisztrók mellett számos új induló is bebizonyította, hogy a balatoni Beach Food kínálat ma már nemcsak színes és kreatív, de a csúcsminőséget illetően is rendkívül erős a verseny. Hangsúlyozta: ma már több kiváló strandbüfé működik a tónál, mint néhány éve, miközben az ár-érték arány is jelentősen javult – ennek ellenére a közvéleményt sokszor még mindig nem szakmailag megalapozott szempontok formálják. A zsűri viszont kizárólag objektív minőségi kritériumok alapján válogat, így hiteles képet tud adni az aktuális kínálatról.

„Idén is olyan helyek is remek ötletekkel jelentkeztek, akik végül nem jutottak a döntőbe – érdemes lesz újra próbálkozniuk jövőre, akár a mostani díjazottak inspirációját is felhasználva” – tette hozzá Kardos.