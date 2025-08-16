Még mindig keresik Oszit: minden segítség számít

Veszprém-Kádárta környékén kedden tűnt el Oszi, a 13 éves német spitz, és azóta is minden erővel keresik. Oszi egy idős, fehér színű, kan kutya, akinek chipezése biztosítja, hogy azonosítani lehessen, de sajnos a család még mindig nem találja. A kis kutya rendkívül szelíd, de jelentős hallásproblémákkal küzd – szinte teljesen süket –, ezért különösen nagy figyelmet igényel, hiszen a megszokott helyzetektől eltérve könnyen elveszhet, mint ahogyan most történt.

Forrás: Ezt láttam Veszprémben / Facebook

A család minden lehetséges eszközt bevet, hogy Oszit megtalálja. A gyerekek nagyon várják a kis spitz hazaérkezését, hiszen a kutya testvére is keresi, és szinte minden pillanatban hiányzik neki a családja mellett. A gazdák a közösségi médián keresztül is felhívják a figyelmet a keresésre, és a „Ments meg!” Facebook-csoport segítségével osztják meg az információkat, hogy minél többen csatlakozhassanak a kereséshez.

A kutya megtalálásához jelentős összefogás szükséges, ezért a gazdák 250.000 forintos jutalmat ajánlanak fel annak, aki Oszit biztonságban hazajuttatja. Az elmúlt napokban a környéken több plakát és poszt is megjelent, amelyek azonosítják a kutyát, és mindenkit arra kérnek, hogy ha látják, azonnal értesítsék a gazdát. A telefonos elérhetőség Jácint Horvát, aki koordinálja a keresést és minden információt fogad a 06 30 640 4622-es számon.